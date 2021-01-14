Индекс Euro Stoxx 600 завершил день ростом на 0.11%. S &P 500 закрылся с плюсом в 0.23% на фоне роста электроэнергетического сектора и сектора недвижимости. Циклические бумаги торговались в минусе — в авангарде снижения оказался сектор материалов, промышленные и нефтегазовые компании. Nasdaq прибавил 0.43%, Russel 2000 упал на 0.75%. Палата представителей США второй раз проголосовала за импичмент Трампа. Член Совета управляющих ЕЦБ пообещал, что регулятор будет придерживаться текущей политики столько, сколько потребуется, два президента ФРС также заявили, что сокращать покупки облигаций в ближайшее время не планируется. Американская статистика по ИПЦ совпала с ожиданиями. Фьючерсы на WTI и Brent просели на 0.62% и 0.95% до $52.88 и $56.04 соответственно. Золото и серебро подешевели на 0.5% и 1.35%, индекс доллара DXY подрос на 0.3%.

Индекс РТС закрылся почти без изменений, рубль упал на 0.29% до 73.76 за доллар США. Акции ММК снизились на 6.59%, поскольку бумага стала торговаться без дивиденда. Северсталь и НЛМК потеряли 2.45% и 1.94%, а Мечел подскочил на 7.48%. ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК и Роснефть выросли на 1.44%, 1.56% и 2.75%, Сургутнефтегаз просел на 0.78%. Российские банки также торговались в минусе: Сбербанк —1.66%, ВТБ —0.8%, TCS Group —0.94%.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется ростом на 0.25%.