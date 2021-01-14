Восстановление продаж АЛРОСА продолжается
Спрос на алмазную продукцию в конце 2020 г. вырос. В прошедшем декабре АЛРОСА реализовала алмазнобриллиантовой продукции на 521,6 млн долл., что выше соответствующего показателя прошлого года на 43% и выше уровня ноября на 34%. Таким образом, компания уже пятый месяц подряд демонстрирует рост продаж после резкого падения выручки в марте–июле из-за обвала спроса со стороны алмазогранильной промышленности, которая пострадала из-за снижения конечного спроса на ювелирные изделия в условиях пандемии коронавируса. В августе, как отмечала компания, спрос со стороны алмазной промышленности стал восстанавливаться. Тенденция продолжилась и в сентябре–декабре, когда ритейлеры пополняли запасы сырья и готовой продукции. Кроме того, в декабре на выручке сказались разовые факторы. В частности, выросли поступления от продажи готовых бриллиантов за счет реализации накопленных запасов. Общие продажи за 2020 г. составили 2,8 млрд долл., что меньше, чем за 2019 г. на 15%. Сокращение выручки в 2020 г. оказалось меньше наших и рыночных прогнозов. Мы ожидали, что выручка за год составит около 2,5 млрд долл. Улучшение результатов создает предпосылки для выплаты дивидендов по итогам прошедшего года.
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