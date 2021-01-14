Источником любого финансового кризиса становятся дисбалансы, которые складываются на финансовых рынках. Для того, чтобы спрогнозировать возможный кризис, нужно понимать, где находятся слабые места в финансовом мире.

На данный момент, с моей точки зрения, самое слабое место – это слишком высокая стоимость активов, прежде всего акций, которая не соответствует реальной экономической ситуации. Хотя известно, что фондовый рынок живет своей жизнью, а экономика своей, но такой раскорреляции в истории еще не было.

Еще очень опасна недооценка инвесторами роста инфляционных ожиданий, подъема ставок на рынках облигаций.

Поэтому главным риском 2021 года я назвал бы неожиданную коррекцию на мировых рынках акций, которая может перерасти в панические продажи.

И самое главное – если это произойдет, центральным банкам помочь будет нечем, так как их монетарные возможности уже на пределе.