Почему с новым финансовым кризисом правительства на этот раз не справятся
Источником любого финансового кризиса становятся дисбалансы, которые складываются на финансовых рынках. Для того, чтобы спрогнозировать возможный кризис, нужно понимать, где находятся слабые места в финансовом мире.
На данный момент, с моей точки зрения, самое слабое место – это слишком высокая стоимость активов, прежде всего акций, которая не соответствует реальной экономической ситуации. Хотя известно, что фондовый рынок живет своей жизнью, а экономика своей, но такой раскорреляции в истории еще не было.
Еще очень опасна недооценка инвесторами роста инфляционных ожиданий, подъема ставок на рынках облигаций.
Поэтому главным риском 2021 года я назвал бы неожиданную коррекцию на мировых рынках акций, которая может перерасти в панические продажи.
И самое главное – если это произойдет, центральным банкам помочь будет нечем, так как их монетарные возможности уже на пределе.
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