Вчера Минфин проявил исключительную гибкость при размещении новых ОФЗ. На аукционе выпуска ОФЗ-ПД 26236 (май.28) отсечка составила 99.22% от номинала при доходности 5.91% годовых. Если взять уровни, на которых бумага торговалась до 15:50 вторника (момент объявления параметров аукционов), то дисконт по цене составил почти 0.8 пп. Для выпуска ОФЗ-ИН 52003 (июл.30) аналогичные параметры составили 100.85% от номинала при реальной доходности 2.41% годовых и дисконте в 0.4 пп по цене. При этом суммарный спрос на аукционах составил всего 48.9 млрд руб., а суммарный объем размещения – 31.2 млрд руб.

По нашему мнению, Минфин задал неверное настроение на дебютных размещениях локального долга в 2021 году. Инвесторы добились существенных послаблений по цене – и все ради размещения 34% дневного объема, необходимого для равномерного исполнения квартального плана-графика по займам (90.9 млрд руб.). Возможно, ведомству стоит начать поиск взаимных интересов с локальными банками, чтобы те вновь оказались готовы брать на баланс большие объемы серий ОФЗ-ПК.

Вчерашние же аукционы не сумели преломить негативное движение на вторичном рынке. Кривая ОФЗ-ПД прибавила вчера еще 1-6 бп в доходности.



