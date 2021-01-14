Какой будет январская инфляция
Как сообщил Росстат, потребительские цены выросли на 0,4% за период с 1 по 11 января. Подобный масштаб роста цен уже соответствует уровню инфляции за январь прошлого года; однако тогда цены на продукты питания испытывали понижательное давление и, кроме того, укрепление курса рубля к доллару привело к замедлению инфляции в непродовольственном сегменте.
В этом году тренды в обоих сегментах противоположны – рост цен на продукты питания в последнее время ускорялся, тогда как курс рубля остается относительно слабым.
Мы ожидаем что инфляция за январь составит 0,7 % м/м и 5,3% г/г – этот прогноз нам все еще представляется вполне реалистичным.
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