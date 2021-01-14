По нашему мнению, в обозримом будущем обвал доллара США маловероятен, так как он сохраняет все основные свойства мировой резервной валюты. Он повсеместно используется в международной торговле, обладает относительно стабильной внутренней и глобальной стоимостью, а также свободной конвертируемостью.

Правительства больше не могут справляться с финансовым кризисом

Основное беспокойство, порождающее предсказания о скором обвале доллара, вызывает ультрамягкая монетарная политика ФРС и обширные фискальные стимулы американского правительства, направленные на борьбу с последствиями пандемии.

Однако в других государствах реализуются аналогичные по масштабам меры, в том числе в ЕС.

Это обеспечивает паритет влияния данного фактора на валютные курсы, поэтому теоретически они не должны существенно изменяться относительно друг друга, а если и обесцениваться, то к товарным и фондовым активам.

Наблюдающееся с середины прошлого года снижение доллара к большинству валют, в том числе к евро, обусловлено увеличением спроса на рисковые активы на фоне ожидания скорого решения проблемы пандемии и восстановления мировой экономики.

В результате инвесторы выходят из защитных инструментов, одним из которых является доллар США.

Время покупать доллар. Почему?

Экономикам придётся привыкать к условиям постоянного вирусного контроля

Таким образом, на среднесрочном горизонте (6–12 месяцев) американская валюта вряд ли уйдет существенно ниже достигнутых недавно минимумов, более вероятен сценарий ее укрепления. Поэтому обвала доллара не стоит ждать не только в этом году, но и в более долгосрочной перспективе.

К тому же, по-прежнему отсутствуют полноценные альтернативы доллару в качестве главной мировой валюты.

Основные претенденты (в первую очередь — евро) страдают меньшей универсальностью экономики, региональными особенностями, создающими уязвимости того или иного характера, в том числе высокую зависимость от импорта сырья.

В ЕС достаточно давно наблюдаются дезинтеграционные тенденции, уже вылившиеся в Brexit, что ставит под вопрос не только мировой статус евро, но и само существование европейской валюты. Все это также обеспечивает долговременную стабильность доллара США, в том числе в качестве основной резервной валюты.



