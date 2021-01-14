Начав вчерашнюю сессию около $1 860 за унцию, цены на золото стали снижаться из-за укрепления доллара (без очевидных причин), особенно против валют развитых рынков. Сначала они опустились до $1 850 за унцию, а затем держались в пределах $1 850-1 860 за унцию. Впрочем, коррекция на рынке золота оказалась ограниченной из-за снижения доходности долгосрочных казначейских облигаций США (доходность 10-летних бумаг уменьшилась на 4 б. п. до 1,08%, что на 10 б. п. ниже недавних локальных максимумов). Вышедшие вчера данные по инфляции в США не преподнесли сюрпризов: как и ожидалось, в декабре потребительские цены выросли на 0,4%, а базовая инфляция составила 0,1%. В то же время президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вчера заявил, что пока преждевременно говорить о сроках возможного ужесточения политики ФРС. По его словам, Федрезерв намерен проводить менее осторожную политику, чем ранее, а также готов на какое-то время допустить ускорение инфляции.

Сегодня утром цены на золото отступили до $1 840 за унцию на фоне укрепления доллара, при этом доходность гособлигаций США на короткое время резко подросла. Рынки ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который, вероятно, подтвердит, что в обозримом будущем регулятор планирует сохранить ультрамягкую денежно-кредитную политику. Кроме того, сегодня команда Джо Байдена должна представить новый план стимулирования экономики. Оба этих события могут оказать существенную поддержку рынку золота сегодня. Мы полагаем, что на этом фоне цены на золото могут нацелиться на уровень сопротивления $1 861 за унцию. Если им удастся его преодолеть, то дальнейший рост, на наш взгляд, может быть ограничен отметкой $1 869 за унцию, а поддержка по-прежнему расположена на уровне $1 833 за унцию. В случае резкого отступления ниже $1 833 за унцию цены на желтый металл могут опуститься в диапазон $1 797-1 819 за унцию.