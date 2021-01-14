Средний уровень реальной доходности американских 10-летних гособлигаций в 2020 г. был на негативной территории (-0,61%), и можно ожидать сохранения этого тренда, что позитивно для драгоценных металлов. На наш взгляд, у золота, как и у серебра есть потенциал превышения показанных в прошлом году максимумов. Наш прогнозный диапазон для золота был повышен в середине 2020 г. до $2200-2400 за тройскую унцию с предыдущих $1800-2000.

По динамике золото выглядело одним из наиболее привлекательных активов для инвесторов в 2020 г. – одна из самых высоких доходностей за год (более 20%) на фоне относительно небольшой максимальной просадки (-2,7%). В 2021 г. восстановление мировой экономики должно способствовать росту спроса на ювелирные украшения (почти половина от всего спроса) несмотря на достаточно высокие цены на золото по историческим меркам. Первичные данные по продажам украшений в Индии в период фестиваля в ноябре показывают, что спрос всё ещё был ниже среднего уровня. А основной фактор для более высоких цен на золото – спрос со стороны инвесторов для диверсификации своих портфелей в условиях низких или даже отрицательных доходностей на безрисковые активы.

Центробанки развивающихся стран приостановили рекордные закупки в 2020 г., наблюдавшиеся в 2018-2019 гг., но ожидается их возвращение в 2021 г. Более спекулятивные денежные вливания обычных инвесторов через ETF были даже негативным фактором для рынка золота в 4-м квартале 2020 г. После вливания $34,3 млрд в ETF с физическим хранением драгоценного металла в первые три квартала был зафиксирован отток объемом $5 млрд в IV квартале. В новом году положительные инвестиции в «золотые» ETF составили уже более $1 млрд. На наш взгляд, спекулятивный интерес к золоту после продолжительной паузы будет возвращаться и дальше.

На наш взгляд, для достижения золотом более высоких ценовых уровней в $2200-2400 за унцию реальным доходностям US Treasures даже необязательно уходить дальше в негативную территорию, а достаточно держаться на текущем уровне в —1% с учетом инфляционного давления и политики сохранения низких ставок ФРС США.



