Что происходит на рынке ОФЗ?
Вчера прошли первые в 2021 году аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Как мы знаем, квартальный план Минфина по привлечению средств на рынке равен 1 трлн рублей.
Значит, в месяц нужно собирать с рынка около 330 млрд рублей или примерно 80 млрд на одном аукционе. Вчера состоялось два аукциона, Минфин размещал ОФЗ ПД 26236 и ОФЗ ИН 5200, общий итог размещений – 31 млрд рублей.
Понятно, что участники аукционов хотели премию, а Минфин ее не дал.
Это история тянется с прошлого года: рост инфляции ухудшил ситуацию на рынке ОФЗ, доходности выросли, игроки захотели премию и не брали то, что предлагал Минфин, в результате, для выполнения плана по заимствованиям Минфин начал предлагать ОФЗ ПК, это устроило игроков.
Но в конце прошлого года в Министерстве финансов решили больше не проводить аукционы по ОФЗ ПК. Результат мы вчера видели. Если Минфин не изменит тактику, то план в 1 трлн они явно не выполнят.
Ситуацию может исправить девальвация рубля.
Уже завтра, в рамках бюджетного правила, Минфин начинает покупать валюту на открытом рынке, ежедневно на 7.1 млрд рублей. Нетрудно подсчитать, что девальвация рубля на 15% дает дополнительно в бюджет примерно 1.5 трлн рублей. Думаю, что этой дорогой товарищи и пойдут.
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