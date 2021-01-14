"Норникель" снял краткосрочную перекупленность
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ММК (+3,36%) и котировки НЛМК (+2,92%). Бумаги ГМК “Норильский никель” подорожали на 1,3%. В лидерах снижения были обыкновенные акции Мечела (-2,40%), и котировки АЛРОСы (-2,05%).
Акции Норникеля после периода консолидации пытаются вернуться к повышению и вновь стремятся к историческому максимуму 27 144 руб. Рост в четверг поддерживается в том числе увеличением котировок никеля, которые также расположены не так далеко от максимума текущего года.
С технической точки зрения бумаги Норникеля вышли из зоны перекупленности, в связи с чем при положении выше поддержки 25 550 руб. в целом выглядят готовыми к развитию роста. Позитивный настрой подтвердится при закреплении выше 26 550 руб. Ждать развития снижения к 24600-25000 руб. стоит в случае падения ниже 25 550 руб. До преодоления поддержки имеет смысл держать “длинные” позиции или частично фиксировать прибыль. Уровень 27 тыс. руб. может стать новой поддержкой при стабилизации никеля выше 18 тыс. долл. за тонну.
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