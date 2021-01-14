PayPal стала первой американской компанией, сумевшей приобрести платежный сервис на рынке Китая. Местный регулятор сообщил, что 31 декабря 2020 года была завершена сделка по приобретению американцами сервиса GoPay, ранее уже интегрированного в экосистему PayPal. Рынок безналичных платежей традиционно охраняется китайскими антимонопольными службами, но по какой-то причине корпорации из США удалось сначала купить 70% GoPay (более года назад) и на днях докупить еще 30%. Сумма сделки не указана, однако в любом случае это событие историческое. PayPal сумела первой из всех западных компаний получить прямой доступ к внутреннему рынку Китая в столь деликатной нише.

Стоит отметить, что послабления для американцев происходят на фоне того, как собственно китайские сервисы испытывают проблемы по части покупки новых активов. Сервис AliPay, на треть принадлежащая Alibaba, не смог провести IPO, ему заблокировали ряд сделок и вынудили выделить кредитный бизнес в отдельную фирму. Платформа WePay, которой владеет Tencent, тоже находится под давлением антимонопольных правил. Не исключено, что власти намеренно усиливают конкуренцию в сегменте платежей за счет привлечения PayPal, что благоприятно для инвесторов данной компании. Компания выстраивает в КНР сервис трансграничных переводов еще с позапрошлого года, намереваясь потеснить для начала мелких и средних игроков, а в перспективе и титанов рынка.

В минувшем году китайская стратегия PayPal показала прирост прибыли на 28%, а этом году ожидается еще порядка +19%. Это один из лучших показателей на рынке. Два последних квартала PayPal закрыла лучше консенсус-прогнозов, ближайший отчет (за октябрь-декабрь) ожидается в начале февраля. Выручка наверняка превысит $6 млрд, что станет новым абсолютным рекордом. Все прежние покупки других бизнесов для PayPal становились удачными. Например, приобретение сервиса скидок Honey окупилось менее чем за год, а за счет партнерства с мобильной платформой Venmo число клиентов выросло до 15 млн человек. Единственный минус компании: на данный момент акции PayPal являются дорогими в сравнении с аналогами. Для вхождения в бумаги стоит дождаться их коррекции к уровням не выше $230 за штуку.