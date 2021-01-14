Все-таки экономика прежде всего. Вроде бы голосование по импичменту действующему Президенту США это важное событие и оно в той или иной степени должно было бы оказать влияние на рынок. Но по факту рынок этого даже и не заметил. Рынок играет в свои игры и обращает внимание совершенно на другие вещи. Поэтому вчера в отсутствии каких-либо важных экономических событий участники рынка продолжали тихо покачиваться на качелях: немного вниз – немного вверх. Именно в таком ритме проходили вчера торги и завершились они также совершенно безлико около нулевых отметок.

Аналогичная картина наблюдалась и на отраслевом уровне. Чуть лучше всех выглядели акции компаний, работающие в коммунальном и электроэнергетическом секторах, которые прибавили в среднем 1,47%. А хуже всех дела шли в сырьевом секторе, где на фоне небольшого укрепления доллара средние потери сырьевых компаний составили все те же 1,5%. Ну, а во всех остальных экономических секторах и сегментах велась «отчаянная» борьба вблизи нулевых отметок.

А вот на уровне отдельных компаний по итогам вчерашнего дня можно было выделить несколько интересных историй. Наиболее увлекательно смотрелось вчера противостояние двух лидеров полупроводникового сектора – компаний Intel (INTC, +6,97%) и Advanced Micro Devices (AMD, —3,75%). Последние несколько лет эти компании шли на строго противоположных курсах. Если дела у AMD шли просто блестяще и ее акции с 2018 года выросли чуть ли не в 10 раз – с 10 до почти 100 долларов, то Intel вступил в полосу затяжного кризиса. Особенно остро это ощущалось в течение последних 6 месяцев, когда компания отказалась от самостоятельного производства микрочипов и начала серьезную реструктуризацию бизнеса. И вот в последние недели мы видим, что Intel явно начал выздоравливать, что сразу положительно отразилось на его котировках. Более того, это нашло свое отражение и на котировках его прямого конкурента – компании AMD. Вчерашний день ярко продемонстрировал это – акции Intel улетели вверх на 7%, а AMD рухнули почти на 4%.

Однако инвесторы в данном случае должны только радоваться. Конкуренция, как известно, двигатель прогресса. Обе компании хороши и способны развиваться и дальше, стабильно показывая хорошие результаты, в чем мало кто сомневается. Кстати в этом мы сможем убедиться уже в самое ближайшее время, когда они опубликуют свою квартальную отчетность. Первым будет Intel уже на следующей неделе – 21 января.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 13 января был заключено почти 1,8 млн. сделок с акциями 1 392 эмитентов на общую сумму более 1,5 млрд. долларов США.

Ожидания рынка

Глядя на поведение участников рынка можно с достаточно большой уверенностью сказать, что президент Трамп уже списан со счетов и его влияние на рынки стремительно обнуляется. Байден, Байден и еще раз Байден. Сейчас в финансовых кругах говорят исключительно о новом Президенте США и его программе дополнительной противоковидной помощи на сумму в 2 триллиона долларов. Подробности этой программы мы должны узнать сегодня вечером по восточноамериканскому времени, когда Байден выступит с разъяснениями своего предложения. Однако участникам рынка подробности пока не так уж сильно и важны. Главное – чтобы заявленные деньги в конечном счете были действительно выделены и розданы. Дай денег! Дай денег! Классический призыв Остапа Бендера сейчас как никогда актуален. Собственно поэтому мы и не видим никакой коррекции сильно перегретого рынка. Просто остановка и не более того.

А сегодня нам предстоит увидеть очень интересный и насыщенный событиями день. Кроме выступления Байдена, которое, кстати, состоится уже после закрытия рынка, выступит первый раз в этом году Председатель ФРС Джером Пауэлл. От этого товарища инвесторы ждут очень многого. А точнее все того же —– дай денег! Опять же почти все уверены, что Пауэлл эти деньги даст и будет давать их по крайней мере до тех пор, пока коронавирусная эпидемия не пойдет на спад. Это безусловно серьезный фактор для поддержки котировок в ближайшем будущем.

А еще сегодня четверг и значит как обычно в 16-30 мск появятся данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице. А эти данные могут испортить настроение участникам рынка, если они окажутся сильно хуже прогноза. А такое не исключено. Поэтому надо быть начеку и по крайней мере посмотреть, как там обстоят дела с безработицей в США.

А пока по итогам первой половины дня котировки фьючерсов на основные американские индексы вполне привычно для последних дней стоят вблизи нулевых отметок и ждут у моря погоды, то есть появления более – менее значимых поводов для роста. Именно на рост «заточен» сейчас весь рынок, игнорируя при этом весь негатив, который связан в первую очередь с развитием коронавирусной эпидемии.

Прогноз на сегодняшний день достаточно трудно дать, но скорее всего после выступления Пауэлла возможен всплеск активности быков, которые попытаются вытащить котировки на более высокие уровни. При этом слишком сильного роста ожидать не приходится, однако свои полпроцента индексы могут сделать достаточно легко.



