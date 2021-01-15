В четверг фондовые индексы стран Европы умеренно выросли. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,72%, британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,84%, немецкий DAX прибавил 0,35%, французский CAC вырос на 0,33%. Перспективы наращивания объемов стимулирования и проведение вакцинации населения продолжают толкать индексы вверх.

Вышедшие в четверг данные по динамике ВВП Германии показали снижение на 5% в 2020 году после десяти лет непрерывного роста. Значение показателя оказалось немного лучше консенсус-прогноза экономистов, которые в среднем ожидали падения ВВП на 5,1%.

Американские фондовые площадки не смогли удержать рост начала дня и во второй половине дня пересекли нулевую отметку сверху вниз. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Dow просел на 0,22% до 30991 пункта, Nasdaq просел на 0,12% до 13112,5, а S&P500 потерял 0,38% и составил 3795,5.

Участники рынка предпочли зафиксировать прибыль в преддверии выступления Джо Байдена, в ходе которого ожидалось будет анонсирован план стимулирования экономики США. Предполагалось, что объем стимулирования может составить $1,5 трлн. Уже после закрытия основной торговой сессии был представлен план объемом $1,9 трлн и громким названием План по спасению Америки. Главной новостью стал анонс выплат $1400 большинству американцев, доведя таким образом общую сумму за последние 2 месяца до $2000. Также были повышены выплаты по безработице и минимальный федеральный уровень почасовой оплаты труда и др.

Было анонсировано, что это первый из 2 ожидаемых крупных пакетов стимулов, которые Джо Байден планирует представить на суд общественности. Второй план планируется представить в феврале и предположительно будет касаться долгосрочных планов по стимулированию занятости, реформы инфраструктуры, противостоянию изменению климата.

В четверг осталось незамеченным председателя ФРС Джерома Пауэлла в выступлении в Принстонском университете. Глобально ничего нового в его речи не прозвучало. Глава Федрезерва повторил, что экономика далека от целей ФРС, а мягкая политика останется еще на продолжительный отрезок времени.

Основной темой пятницу станет ожидание первых отчетов за 4 квартал. Сразу три крупнейших банка предоставят свои финансовые результаты: JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo.

В пятницу ожидается также большой блок макроэкономической статистики: Великобритания опубликует данные по динамике ВВП, промышленному производству за ноябрь, Франция отчитается о индексе цен потребителей, а США – о розничных продажах и промышленном производстве за декабрь.

В целом новостных поводов на ближайшие несколько недель будет достаточно: продолжающееся обсуждение выплат американским гражданам, предстоящая инаугурация Байдена, сезон отчетности за 4 квартал. Большинство участников рынка склонны полагать, что насыщенный новостной фон будет способствовать продолжению роста индексов.



