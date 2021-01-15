В конце прошлого года и начале этого усилились ожидания девальвации рубля, которые отчасти связаны с увеличением медианной оценки, ожидаемой россиянами в ближайшие 12 месяцев инфляции до 11,5% в декабре.

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Рубль в начале нового года относительно стабилен к доллару и евро, что бывает далеко не всегда после новогодних праздников. Нельзя сказать, что факторы, влияющие на российскую валюту, сильно изменились. Глобально на валюты развивающихся стран влияет ожидание одобрения увеличения пакета стимулов в США, что поможет индексу MSCI Intl Emerging Market Currency вновь приблизиться к многолетнему максимуму в районе 1725 п., который наблюдался также в 2011 и 2018 гг.

В течение 2021 г рубль, как и большинство валют «emerging markets», может продолжить укрепление, но повышенная волатильность будет сопровождать торги.

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Таким образом только за счёт этого фактора потенциально курс может перемеситься в диапазон 65-70 руб/$.

Ориентиром выступает стоимость барреля нефти в рублях. Она впервые с января 2020 года превысила 4000 руб за баррель Brent. Это значение выше средних значений, наблюдавшихся в последние годы.

Рубль выглядит относительно недооцененным при текущей цене нефти. Потенциальное улучшение платежного баланса в ближайшие месяцы окажет поддержку российской экономике, но непосредственно на рубле скажется в меньшей степени из-за возобновления покупок валюты ЦБ в рамках бюджетного правила.

Важным фактором сдерживания ожиданий девальвации рубля стало отсутствие намеков на возможное смену вектора денежно-кредитной политики (ДКП) в 2021 г. Аукционы: участники не готовы наращивать позиции в ОФЗ

Считаем, что в настоящий момент курс рубля ещё не полностью учел благоприятную экономическую конъюнктуру и вероятно его укрепление к нижней границе диапазона 72,6-75 руб./$ в ближайшее время под влиянием увеличения продаж валюты экспортерами и снижения спроса со стороны физлиц из-за сезонного фактора.

В дальнейшем более важной для рубля становится потенциальная «фиксация прибыли» на фондовых площадках.