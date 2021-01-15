В конце прошлого года и начале этого усилились ожидания девальвации рубля, которые отчасти связаны с увеличением медианной оценки, ожидаемой россиянами в ближайшие 12 месяцев инфляции до 11,5% в декабре.

" Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве

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По данным Института фонда "Общественное мнение", которые приводит ЦБ, она выросла на 1,4% за месяц. Стоит ли на самом деле опасаться девальвации, насколько сильна её связь с инфляцией?

Рубль в начале нового года относительно стабилен к доллару и евро, что бывает далеко не всегда после новогодних праздников. Нельзя сказать, что факторы, влияющие на российскую валюту, сильно изменились. Глобально на валюты развивающихся стран влияет ожидание одобрения увеличения пакета стимулов в США, что поможет индексу MSCI Intl Emerging Market Currency вновь приблизиться к многолетнему максимуму в районе 1725 п., который наблюдался также в 2011 и 2018 гг.

В течение 2021 г рубль, как и большинство валют «emerging markets», может продолжить укрепление, но повышенная волатильность будет сопровождать торги.

Время покупать доллар. Почему?

Понятие фундаментально обоснованного курса рубля обычно не включает санкционные риски. Геополитическая «премия» в курсе сохраняется и составляет 4-6 руб.

Таким образом только за счёт этого фактора потенциально курс может перемеситься в диапазон 65-70 руб/$.

Ориентиром выступает стоимость барреля нефти в рублях. Она впервые с января 2020 года превысила 4000 руб за баррель Brent. Это значение выше средних значений, наблюдавшихся в последние годы.

Рубль выглядит относительно недооцененным при текущей цене нефти. Потенциальное улучшение платежного баланса в ближайшие месяцы окажет поддержку российской экономике, но непосредственно на рубле скажется в меньшей степени из-за возобновления покупок валюты ЦБ в рамках бюджетного правила.

Важным фактором сдерживания ожиданий девальвации рубля стало отсутствие намеков на возможное смену вектора денежно-кредитной политики (ДКП) в 2021 г. 

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Регулятор уверен в стабильности экономической ситуации, но при этом не намерен вмешиваться в ценообразование на валютном рынке, прибегать к интервенциям. 14 января зампред Банка России Алексей Заботкин указал на то, что целесообразность снижения ключевой ставки менее очевидна, чем летом 2020 года. Поскольку приоритетом остается инфляционное таргетирование, в первом квартале 2021 г. важным ориентиром для рубля станет динамика ИПЦ. Регулятор допускает достижение показателем 5%. По итогам декабря она уже превысила 4,9% год к году. Если ИПЦ в 2021 году всё же приблизится к таргету 3,5-4%, то при прочих равных (стабильности нефти, отсутствии новых санкций) рубль будет склонен к укреплению.

Считаем, что в настоящий момент курс рубля ещё не полностью учел благоприятную экономическую конъюнктуру и вероятно его укрепление к нижней границе диапазона 72,6-75 руб./$ в ближайшее время под влиянием увеличения продаж валюты экспортерами и снижения спроса со стороны физлиц из-за сезонного фактора.

В дальнейшем более важной для рубля становится потенциальная «фиксация прибыли» на фондовых площадках.

Осторожно, доллар! Почему не стоит играть на его усилении

Рекордный рост на азиатских и американских биржах в ноябре и декабре способствовал притоку средств в том числе в валюты развивающихся стран. Коррекционное движение весьма вероятно в течение 2021 года. Оно поддерживается опасениями медленного хода вакцинации в мире. Однако в базовом сценарии в течение 2021 г при отсутствии экономических шоков доллар США будет находиться в диапазоне 65-80 руб./$, европейская валюта в пределах 80-94 руб./евро.