Российский рынок акций после негативного открытия, вчера все-таки сумел выбраться в плюс, причем довольно уверенный, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,6%. Драйверами роста выступали акции нефтяных компаний: «Роснефть» +3,9%, «Лукойл» + 3,2%.

Стоит ли на самом деле опасаться девальвации рубля?

В частности, это бумаги черных металлургов, которые вчера также были в числе лидеров роста. Они отыгрывали возобновление роста мировых цен на сталь, и подорожание продукции сталеваров на внутреннем рынке. Рост стоимости стали может продлиться еще как минимум пару месяцев. Поэтому акции компаний сектора стоит докупать на просадках.

Однако сегодня ситуация начала ухудшаться.

После вчерашнего негативного закрытия сегодня с утра американские фьючерсы снижаются на полпроцента. Ушла в район 56 долларов за баррель нефть, теряя 0,7% ко вчерашнему закрытию. После небольшой паузы возобновился рост доллара. Не исключено, что пара евро-доллар будет тестировать серьезную поддержку 1,21.

Столь негативный внешний фон можно объяснить, как фиксацию «по факту» после озвучивания Джо Байденом плана нового стимулирования экономики в объеме 1,9 трлн долларов. Первая реакция рынка была нейтральной, но увеличиваются опасения, что новые, в том числе «вертолетные» деньги, приведут к росту инфляции и, как следствие, более быстрому повышению ставки ФРС США.

Вообще-то, и все фондовые рынки сейчас выглядят перекупленными, поэтому Байдена можно воспринимать как повод для коррекции на несколько процентов. Но вряд ли падение будет глубоким и продолжительным.

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Лучше рынка могут вновь быть бумаги металлургов, которых поддержит ослабление рубля.

Рубль в паре с долларом завершил вчерашние торги чуть выше сильной поддержки 73. Эта отметка уже неоднократно разворачивала пару вверх. Сегодняшняя картина говорит о том, что такой сценарий повторится и на этот раз.

Впрочем, сейчас рубль получает сильную поддержку от продажи валютной выручки экспортерами, накопленной за период новогодних праздников. Впереди налоговый период. Поэтому сильного падения курса российской валюты мы можем и не увидеть. Но вот после окончания данных драйверов курс рубля к доллару вполне может уйти в район 76.