В четверг высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Ожидания новых мер поддержки экономики США (в сочетании со сверхмягкой денежной политикой) оставались фактором роста для сырьевого сектора (кроме того, Китай сообщил о росте импорта темпами выше прогнозов в декабре). В итоге ММК (MAGN) вырос на 5.8%, Северсталь (CHMF) – на 4.6%, НЛМК (NLMK) – на 4.5%, Роснефть (ROSN) – на 3.3%. Газпром нефть (SIBN) – на 2.5%.

Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции и обыкновенные акции Варьеганнефтегаза (VJGZP, VJGZ) подорожали еще почти на 40%, обыкновенные акции Южуралникеля (UNKL) – на 15.0%, Куйбышевазота (KAZT) – на 8.5%.

Фондовые индексы США понизились на 0.1% — 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Объявленные Дж. Байденом меры поддержки экономики США предполагают возможность увеличения налоговой нагрузки для части компаний, для принятия некоторых из мер потребуются голоса сенаторов-республиканцев – так или иначе, выступление избранного президента стало поводом к приостановке роста на рынках акций в целом. В течение дня внимание трейдеров может переключиться на поток корпоративной отчетности. Так, в 15:00 мск ожидается отчетность JP Morgan Chase, в 16:00 мск – Citigroup и Wells Fargo. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль под воздействием общего уменьшения спроса на риск.