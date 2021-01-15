Что будет с бумагами производителей процессоров
Первая реакция рынка на смену генерального директора Intel оказалась положительная, учитывая, что новый CEO придет из небезызвестной компании VMware. Но эффективность работы нового руководителя Intel станет заметна только спустя некоторое время. Сможет ли он вернуть компании былую славу, пока неясно. Intel уже давно теряет позиции на рынке ПК и во многом уступает AMD. Летом стало известно, что Intel передаст часть сегмента по производству процессоров на аутсорс. В настоящий момент Intel делает большой упор на диверсификацию своих продуктов и добилась больших успехов в части производства чипов и процессоров для дата-центров.
На мой взгляд, на среднесрочном горизонте акции AMD выглядит привлекательнее и могут принести инвесторам хороший доход в отличие от акций Intel, перспективы которых пока видятся немного туманными. Qualcomm также интересна для инвестиций, особенно в сфере последних новостей о приобретении стартапа Nuvia, который специализируется на создании серверных процессоров на основе архитектуры ARM. Это даст Qualcomm огромное преимущество перед конкурентами и повысит технические характеристики ее процессоров Snapdragon.
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