В четверг американские фондовые индексы завершили торги умеренным снижением, хотя в первой половине сессии торговались в плюсе. Внимание инвесторов было направлено на выступление избранного президента США Джо Байдена, на котором были представлены новые меры поддержки экономики страны в условиях пандемии COVID-19.

В целом, Байден оправдал ожидания, объявив о пакете стимулов в размере $1,9 трлн, который будет включать крупные выплаты американским семьям, а также большие расходы на финансирование штатов и местных органов власти, в том числе их программ вакцинации. В то же время многие инвесторы, вероятно, решили действовать по принципу «продавай на фактах» и частично зафиксировать прибыль, учитывая, что за последнюю неделю американский рынок вырос почти на 3% — как раз в ожидании объявления стимулов.

Между тем, крупнейшие европейские фондовые площадки завершили вчерашний день умеренным ростом основных индексов, кроме Италии, где назревает политический кризис после выхода партии Italia Viva из правящей коалиции. В целом, оптимистические настроения превалировали в ожидании заявления избранного президента США с деталями его плана поддержки экономики.

Вчерашние торги на отечественном фондовом рынке завершились в плюсе благодаря позитивным настроениям на мировых биржах. По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи увеличился на 0,59%, до 3490,85 п., зафиксировав максимальное значение за всю свою историю. Рассчитываемый в долларах Индекс РТС вырос на 0,93%, до 1500,58 п.

Сегодня на азиатских площадках преобладают негативные настроения: к 8:50 мск падают Nikkei 225 (−0,64%), гонконгский Hang Seng (−0,34%), китайский CSI 300 (−1,08%).

Фьючерсы на S&P 500 опускаются на 0,54%. В то же время к 8:06 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,44% и находятся у отметки $56,17 за баррель, февральские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,19% на уровне $53,48. Котировки золота прибавляют 0,02% и находятся у отметки $1851,65 за тройскую унцию.

В 16:00 мск состоится публикация данных по международным резервам России, а также станет известно сальдо торгового баланса за ноябрь. Напомню, что в октябре профицит торгового баланса составил $6,44 млрд. Кроме того, сегодня пройдет второй день Гайдаровского форума, а также будут представлены финансовые результаты Сбербанка по РСБУ.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи вернулся в пределы полос Боллинджера после того, как неоднократно выходил за их верхнюю линию. При этом медленные стохастические линии, длительное время находящиеся в зоне перекупленности, готовятся покинуть ее. Учитывая вышесказанное, в ближайшие дни потенциал роста индекса ограниченный.



