Рубль утром окажется под давлением
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон. Основным поводом к продажам в национальной валюте может выступить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 1,4%, торгуясь чуть ниже 55,7 доллара за баррель. Также давление на рубль может оказать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня утром умеренно ослабевают. На таком фоне ожидаем снижения рубля в начале сессии, что приведет к восстановлению пары доллар/рубль в район 73,5 рубля. В дальнейшем, в случае продолжения коррекционной динамики в ценах на нефть, доллар попытается сделать еще один шаг к середине диапазона 73-75 рублей. При этом, данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии.
Напомним, что в четверг рубль вновь смог укрепиться к основным мировым валютам. Так, по итогам дня доллар потерял 0,7%, отступив в район 73,2 рубля, евро снизился на 0,6%, закончив торги чуть выше 89 рублей.
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