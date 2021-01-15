В четверг на российском рынке акций был день металлургов и нефтяников. Представители этих секторов показали наиболее сильную динамику на повышенных оборотах.

Среди нефтяных компаний лидерами стали акции Роснефти (+3,9%), Лукойла (+3,2%) и Газпром нефти (+2,5%). Поддержку продолжают оказывать высокие цены на сырье. На этой неделе мы уже отмечали, что нефтегазовая отрасль на фоне подъема цен на энергоносители может оставаться среди фаворитов и пользоваться повышенным спросом.

Если посмотреть на отдельные сектора, то индекс нефти и газа в этом году явный лидер с приростом на 9,8%. В прошлом году он был среди самых слабых, просев на 16%. На горизонте года сохраняем умеренно положительный взгляд на такие истории как Лукойл, Татнефть и Газпром нефть.

В то же время мощный подъем произошел в черной металлургии. Акции Северстали, НЛМК и ММК выросли на 3,8–4,1%. Позитивная динамика фундаментально оправданна, учитывая благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке стали. Резкий рост внутренних и внешних цен продолжит оказывать поддержку бумагам сталеваров, так как инвесторы могут закладывать выплату высоких дивидендов. Причин для их глубокой коррекции даже с учетом перекупленности пока нет.

Вчера мы отмечали, что первые три дня недели наблюдалось поступательное снижение индекса Мосбиржи в течение торговой сессии. В четверг эта тенденция была нарушена — рынок преимущественно рос, а на дневном графике начал формироваться фаза боковой консолидации.

Вчерашний подъем российского рынка – это не наша внутренняя история. Рост продолжается в целом по рынкам развивающихся стран. Так, индекс MSCI Emerging Markets в четверг обновил исторический максимум. Динамика нашего долларового РТС в последние недели идентична.

По индексу Мосбиржи в качестве ближайшего сопротивления выделяется уровень 3520 п. Если произойдет закрепление выше этой отметки, то среднесрочные цели сместятся в сторону 3600–3610 п. Медвежий сценарий станет актуальным при спуске ниже 3435–3440 п.

Пять сессий подряд снижаются российские гособлигации. Индекс ОФЗ под давлением на фоне роста долларовых ставок и фактора инфляции. Накануне зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что динамика инфляции в РФ в последние месяцы показывает, что целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки стала менее очевидной. А это значит, что поводов для сильной переоценки длинных облигаций сейчас нет. Чтобы выполнить квартальный план по привлечению ОФЗ Минфину в такой ситуации, вероятно, необходимо будет давать значительные премии на первичных размещениях или же вновь наращивать долю бумаг с привязкой купонов к ставке RUONIA. Для ведомства все это некритично, так как уже сейчас цены на нефть комфортны и сильной потребности в заимствованиях нет.

На американском рынке акций в четверг наблюдалась незначительное снижение по итогам сессии, однако в целом индексы остаются около исторических максимумов. Фактор перегретости пока никуда не ушел, среднесрочные риски коррекции по S&P 500 остаются повышенными.

Джо Байден представил план по поддержке экономики на $1,9 трлн. Он включает в себя увеличение прямых выплат американцам с $600 до $2000, рост минимальной заработной платы, подъем пособий по безработице и ряд других социальных и гуманитарных мер. Этот план является первой из двух основных инициатив по расходам. Второй законопроект, ожидаемый в феврале, будет касаться долгосрочных целей избранного президента по созданию рабочих мест, реформированию инфраструктуры и др.

Реакция рынка на заявления Байдена нейтральная. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра незначительно снижаются. Сегодня в США день банковских отчетов. О финансовых результатах за IV квартал сообщат JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup.

В России свой отчет за декабрь и 12 месяцев 2020 г. по РПБУ сегодня опубликует Сбербанк.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,5%, нефть Brent в минусе на 1% и находится около уровня $55,7.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.



