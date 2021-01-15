Российский рынок может оказаться в минусе на старте дня
Внешний фон перед стартом торгов слабо негативный. Сырьевые контракты под давлением опасений падения спроса в Китае на фоне расширения карантинных зон. Азиатские индексы снижаются, реагируя на включение китайской Xiaomi в чёрный список США компаний, связанных с вооружёнными силами. Доллар проигнорировал планы избранного президента Джо Байдена по «спасению Америки» за $1,9 трлн. Председатель ФРС Джером Пауэлл не смог убедить рынок в том, что регулятор увеличит количественную программу для финансирования бюджетных расходов США. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США всё ещё на повышенном уровне, что снижает аппетиты к риску. Российский рынок может оказаться в минусе на старте дня, реагируя на негативный внешний фон. Негативная динамика сырьевых валют (до 0,5% потерь в AUD и NZD) указывает на возможную слабость рубля в начале дня.
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