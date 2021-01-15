В четверг нефтяные фьючерсы вернулись к росту на фоне позитивной статистики из Китая. Импорт сырой нефти в Китай в 2020 г. вырос на 7,3%, причем рекордные потоки были зафиксированы в двух из четырех кварталов. Также участники рынка высоко оценили перспективы нового пакета поддержки экономики США, который был анонсирован избранным президентом Джо Байденом.

Сдерживали оптимизм высокие темпы заражений COVID-19 в азиатском регионе. В середине недели Китай сообщил о самом высоком темпе распространения инфекции за последние 10 месяцев. Также сохраняются жесткие ограничительные меры из-за эпидемии в Европейских странах.

Фьючерсы на Brent укрепились и оказались в районе $56,4 за баррель. Оснований для продолжения ралли не наблюдается. Более того, текущие уровни выглядят чересчур оптимистичными и не учитывают возможных проблем, с которыми может столкнуться мировая экономика на пути восстановления. В ближайшее время котировки могут консолидироваться в боковом диапазоне чуть ниже текущих уровней.

Аналитики ОПЕК опубликовали очередной ежемесячный отчет по рынку нефти. Прогноз по мировому спросу в 2021 г. остался без изменений на уровне 95,91 млн б/с (рост на 5,9 млн б/с к 2020 г.). Основным драйвером роста спроса в текущем году станет Китай, а также Индия и ряд стран АТР. Положительной динамике поспособствует устойчивый рост экономической активности в мире, а также рост спроса на сырье для нефтехимии, отмечает ОПЕК.

Уровень исполнения сделки ОПЕК+ странами ОПЕК в декабре снизился до 102% со 104% месяцем ранее.

Сегодня вечером нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует еженедельную статистику по буровой активности в США.