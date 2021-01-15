Взлет цен на нефть (+10% за последние 15 торговых дней до 56 долл./барр. Brent), последовавший за решением ОПЕК+ (оно оказалось очень благоприятным для РФ), был проигнорирован курсом рубля, который остается около 73,5 руб./долл., хотя и проявляет высокую волатильность – внутридневные колебания часто достигают 1 руб. (при этом на уровне 73 руб./долл. появляется большой интерес на покупку доллара, на уровне 74,75 руб./долл. — на его продажу).

По нашим оценкам, равновесный курс рубля при нефти 55 долл./барр. Brent (если бы нефть в среднем сохранялась на этом уровне в следующие 12М) составляет 68 руб./долл. Таким образом, мы делаем вывод о том, что сейчас в курсе присутствует премия в размере минимум 6 руб. Она обусловлена высоким вывозом капитала частным сектором вследствие неблагоприятного инвестиционного климата, низких рублевых ставок и ожидания ужесточения санкционного режима (участники рынка уверены, что новый политический расклад в США приведет к новым санкциям, вопрос лишь в их жесткости). По нашим оценкам, реализация риска жестких санкций (например, запрет на владение новыми госбумагами РФ или отключение от SWIFT) может создать дополнительный отток капитала 70-100 млрд долл. за год, что транслируется в премию курса рубля 10-15 руб. к его равновесному уровню.

Сейчас не способствуют укреплению рубля и объявленные Минфином покупки валюты (в рамках реализации бюджетного правила при цене на нефть выше базового уровня 43,3 долл./барр. URALS). С 15 января по 4 февраля планируется направить на покупку валюты 106,3 млрд руб. Этот объем, скорее всего, нивелирует значительную часть позитивного эффекта от продажи валюты экспортерами для уплаты налогов в конце месяца.