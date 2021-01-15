Существенных изменений на финансовых рынках на следующей неделе жать не приходится. Ранее ФРС США выступил с заявлением о продолжении мягкой денежно-кредитной политики: Джо Байден направил в сенат свой пакет мер по восстановлению американской экономики на 1,9 триллиона долларов. В результате чего предпосылок для усиления доллара нет, но при этом доллар не падает и сохраняет свой уровень к евро чуть выше 1,20.

Позиция ЦБ РФ также говорит о том, что регулятор не готов к ужесточению денежно-кредитной политики, несмотря на то, что уровень инфляции в стране превысил ожидания. Поэтому в первом квартале 2021 года, вероятнее всего, повышения ключевой ставки не произойдет.

Позитивно на рубль влияют новости из Дании о разрешении строительства Северного Потока в водах страны. Нефть продолжает расти с ноября 2020 года и постепенно поднимается на уровень выше 55 долларов за баррель, что способствовало укреплению рубля.

Центробанк закончил продажи валюты от продажи Сбербанка, что являлось существенной мерой по сдерживанию курса в прошлом году. Уже объявлено, что регулятор вернется к покупкам валюты, параллельно валюту будет продавать Минфин – но эти события будут минимально влиять на рынок.

Таким образом, пока нет предпосылок по изменению валютных курсов на следующей неделе. Прогноз по курсу рубля на следующей неделе: 73–74 руб./долл., 89–90 руб./евро.