Новости из Дании позитивно влияют на рубль
Существенных изменений на финансовых рынках на следующей неделе жать не приходится. Ранее ФРС США выступил с заявлением о продолжении мягкой денежно-кредитной политики: Джо Байден направил в сенат свой пакет мер по восстановлению американской экономики на 1,9 триллиона долларов. В результате чего предпосылок для усиления доллара нет, но при этом доллар не падает и сохраняет свой уровень к евро чуть выше 1,20.
Позиция ЦБ РФ также говорит о том, что регулятор не готов к ужесточению денежно-кредитной политики, несмотря на то, что уровень инфляции в стране превысил ожидания. Поэтому в первом квартале 2021 года, вероятнее всего, повышения ключевой ставки не произойдет.
Позитивно на рубль влияют новости из Дании о разрешении строительства Северного Потока в водах страны. Нефть продолжает расти с ноября 2020 года и постепенно поднимается на уровень выше 55 долларов за баррель, что способствовало укреплению рубля.
Центробанк закончил продажи валюты от продажи Сбербанка, что являлось существенной мерой по сдерживанию курса в прошлом году. Уже объявлено, что регулятор вернется к покупкам валюты, параллельно валюту будет продавать Минфин – но эти события будут минимально влиять на рынок.
Таким образом, пока нет предпосылок по изменению валютных курсов на следующей неделе. Прогноз по курсу рубля на следующей неделе: 73–74 руб./долл., 89–90 руб./евро.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210115/832813926.html