Результат по автопродажам подтвердил значимость инфляционных опасений
Продажи автомобилей снизились на 2,1% г/г в декабре 2020 после сильного роста в октябре-ноябре 2020. Хотя эта цифра идет вразрез с оптимистичным консенсус-прогнозом, который предусматривал рост этого показателя на 6,3% г/г, мы считаем, что негативный сигнал, который связан с этой цифрой, не следует переоценивать. Во-первых, важную роль в этой ситуации играет эффект базы – в декабре 2019 спрос на автомобили был очень сильным – тогда продажи автомобилей выросли на 2,3% г/г против снижения на 5,8% в октябре-ноябре 2019, и это в какой-то степени объясняет слабую цифру за последний месяц. Во-вторых, курс рубля показал хорошую динамику в декабре 2020; таким образом, слабый результат по продажам автомобилей подтверждает значимость инфляционных опасений, которые, судя по всему, объясняют высокий спрос на автомобили, наблюдавшийся до декабря. Наконец, продажи автомобилей выросли на 3,4% г/г за 2П20, что указывает на достаточную силу спроса и подтверждает наш более оптимистичный в сравнении с консенсус-прогнозом взгляд на тренд российского роста в 2020.
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