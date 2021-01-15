Доходность 20-летней ОФЗ достигла 6,6%
Сектор российских еврооблигаций: 5-летняя CDS опустилась до 85 б. п. Несмотря на то, что доходности UST вчера вернулись на свои многомесячные максимумы, евробонды ЕМ провели день довольно спокойно. Российская суверенная долларовая кривая вообще показала один из лучших результатов в сегменте, сбросив в доходности почти 4 б. п. Впрочем, за такой результат приходится расплачиваться сужающимся кредитными спредами. Корпоративный сектор (за исключением самых дальних бумаг), такое впечатление, еще не вернулся с новогодних каникул.
Сектор ОФЗ: по-прежнему вниз. Если инвесторы в корпоративные российские евробонды еще не вернулись из отпуска, то рынок ОФЗ, видимо, в него и не уходил: картина конца прошлого года в первые дни января повторяется во всей красе. Вчера рынок подешевел на очередные 10 б. п.
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