Вчера выступил руководитель ФРС США Д.Пауэлл. Это выступление многие ждали, так как после серии заявлений высших чиновников из ФРС создалось впечатление, что внутри американского центробанка завязалась серьезная дискуссия о возможности сокращения программы количественного снижения в этом году.

Сразу скажу, что по итогам выступления Пауэлла ясности больше не стало. Пауэлл очень дипломатично разводил аргументацию и в пользу сохранения стимулирования (ставки не поднимутся в обозримом будущем), и высказал озабоченность по поводу возможного роста инфляции (у нас есть методы борьбы с инфляцией, если она начнет быстро расти).

На вопрос о сокращении объемов программы количественного смягчения Пауэлл ответил таинственно – когда наступит благоприятное время для обсуждения даты сокращения QE, мир об этом узнает.

Очень показательна реакция американского рынка на выступление Пауэлла. На рынке облигаций даже не раздумывали, доходности сразу пошли вверх, а вот с акциями вышло сложнее.

Сначала индексы в США подскочили, затем было некоторое замешательство, а к закрытию они пошли вниз. Продолжается движение фьючерсов вниз и сегодня. Думаю, что игроки выводы уже сделали и ждать эпохального заявления Пауэлла о дате сокращения QE они не будут.