Весь вчерашний день прошел в ожидании двух знаковых вещей – выступления Председателя ФРС Джерома Пауэлла и речи будущего Президента США Джо Байдена о новой программе антиковидной помощи. Если от первого ждали стандартных уверений, что ФРС делала, делает и будет делать все возможное для поддержки экономики и ставки в ближайшее время повышать не будет, то от второго ждали откровений и обещания дать много-много-много денег. В принципе ожидания и по первому и второму сбылись, но все же после речи Байдена остался некоторый осадочек и сомнение насколько быстро и успешно сможет новый президент реализовать свою программу на сумму в 1,9 триллиона долларов.

Наверное, именно эти сомнения и отразились в конечном счете на котировках, которые к концу дня поползли вниз и в итоге все индексы закрылись в красной зоне с потерей нескольких десятых процента. С другой стороны, может быть это даже и неплохой результат с учетом тех ужасных цифр, которые мы увидели после выхода данных о безработице. 965 тысяч новых безработных вместо ожидаемых 795 тысяч – это ведь просто ужас–ужас! К счастью, инвесторы пока предпочитают не замечать этот ужас и рынки как стояли, так и продолжают стоять в ожидании прежде всего старта нового сезона отчетности.

На отраслевом уровне, единственный сектор, который действительно порадовал участников рынка, это энергетический. Нефть продолжает свой путь наверх и вслед за ней достаточно резво идут и котировки акций нефтегазовых компаний. Продолжает радовать инвесторов Exxon Mobil (XOM, +3,90%), капитализация которого с начала года поднялась уже на 22%. А акции Occidental Petroleum (OXY, +8,55%) за это же время прибавили в цене уже более 40%!

Кроме нефтяников очень мощно смотрелись вчера акции автомобилестроителей. И акции General Motors (GM, +5,75%), и акции Ford (F, +3,99%) судя по всему кинулись вдогонку за улетающей в космос Tesla (TSLA, —1,10%) и пытаются наверстать упущенное. Как долго продлится это ралли пока сложно сказать.

Ну и продолжает радовать инвесторов Intel (INTC, +4,04%), который в спринтерском забеге буквально за несколько дней компенсировал весь тот провал, который образовался в последние полгода после объявления о том, что компания прекращает самостоятельное производство микрочипов. Однако надо учесть, что котировки Intel достигли сейчас значимого уровня сопротивления в районе 60 долларов за акцию и скорее всего сходу этот уровень преодолеть им не удастся.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в четверг 14 января был заключено более 1,8 млн. сделок с акциями 1 392 эмитентов на общую сумму почти 1,9 млрд. долларов США.

Ожидания рынка

Сегодня стартует новый сезон корпоративной отчетности и, пожалуй, это самое главное на сегодняшний момент. Именно от того каковы будут итоги деятельности компаний в 4-м квартале прошедшего года и каковы будут прогнозы по развитию бизнеса на год грядущий, будет во многом зависеть дальнейшая судьба рынка. Многие инвесторы надеются на то, что бизнес нашел противоядие от коронавирусной эпидемии и успешно ее переживает. Однако аналитики так не считают и поэтому нас с очень большой вероятностью ждет чрезвычайно много сюрпризов как приятных, так и неприятных в этот сезон отчетности.

Вчерашняя антиковидная Программа помощи президента Байдена на 1,9 трлн. долларов, как мы видим, не сильно вдохновила участников рынка. Точнее, это программа безусловно сыграла свою позитивную роль и просто эти самые обещанные триллионы долларов уже заложены в текущие котировки. Поэтому инвесторы сейчас находятся в напряженном ожидании – а что же дальше?

Единственный позитив, который четко просматривается в настоящий момент, может прийти только после хороших квартальных данных по деятельности большого количества компаний.

А кроме выхода отчетности крупнейших банков нас сегодня ждут еще и очень важные данные по розничным продажам за декабрь месяц. Это один из ключевых показателей, определяющих текущее состояние экономики, и ожидать слишком большого оптимизма с этой стороны сейчас точно не стоит.

Именно поэтому сегодня фьючерсы на основные американские индексы стоят в красной зоне в небольшом минусе и напряженно ждут – падать или не падать? Падать никто не желает, но… что называется, жизнь может заставить. Остается надеяться, что первый блин на старте нового сезона отчетности не будет комом и ведущие американские банки сегодня не разочаруют своими финансовыми показателями. Тем более что ожидания по их отчетности были весьма и весьма оптимистичны. Поэтому степень неопределенности на рынке сейчас очень большая и единственное, что можно сейчас почти точно сказать, что флэт, который мы наблюдаем на рынке в течение всей текущей недели, подходит к концу. Рынок готов к движению. Вот только вопрос – куда?



