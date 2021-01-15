ФРС продолжит текущую политику
На неделе выступали члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), и была опубликована «Бежевая книга» ФРС, описывающая экономическую ситуацию в Соединённых Штатах. В целом положение дел в американской экономике в ней описывается как «смешанное».
Цены пока активнее растут на этапе производства (особенно в категории строительных материалов и топлива), а инфляция по готовым товарам и услугам пока отстаёт. Можно предположить, что в скором времени ритейлеры пойдут на повышение цен, компенсировав недополученную прибыль от сдерживания инфляции.
Рынок труда вновь теряет рабочие места: число первичных заявок на пособия по безработице понемногу растёт и добралось уже до уровня конца августа. За пособиями на неделе обратились 965 тыс. американцев. (см. график ниже)
Несмотря на появившиеся разговоры о том, что ФРС якобы может сократить покупки облигаций в рамках QE, выступавшие руководители регулятора дали понять, что до этого ещё очень далеко. Ниже приведены несколько цитат от лиц, принимающих решение:
- Пауэлл: ФРС не станет повышать процентные ставки лишь для предотвращения теоретической угрозы ускорения инфляции
- Пауэлл: Сейчас рано говорить о прекращении стимулирования со стороны ФРС
- Местер: Восстановление должно продолжить получать поддержку от политики ФРС и налогово-бюджетной политики
- Местер: Политика ФРС должна оставаться "мягкой"
- Буллард: Неопределенность в экономике слишком велика, чтобы давать ориентиры касаемо темпов покупок облигаций
- Розенгрен: Процесс восстановления требует сильной поддержки со стороны ФРС, а также сильной налогово-бюджетной поддержки в течение года
Иными словами, Федрезерв подтверждает приверженность текущему курсу, о сокращении QE и тем более о повышении ключевой ставки речи не идёт.
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