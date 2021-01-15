Не только Xiaomi может попасть под удар в ближайшее время
Внесение производителя смартфонов Xiaomi в черный список США – довольно серьезное обвинение и удар по китайской компании. Помимо торговли на собственном рынке, товары активно реализовывались в Штатах, пользуясь спросом, а сами инвесторы, в том числе и американские, вкладывали средства в развитие производства. Например, в 2019 году выручка компании увеличилась на 17,7% по сравнению с 2018 годом, достигнув 29 млрд долларов, а чистая прибыль Xiaomi оказалась почти на 35% больше, она составила 1,62 млрд долларов. 2020 год оказался довольно сложным для производителей, но экосистема компании оказалась устойчива в кризис. Так, даже в первом полугодии прошлого года выручка четвертого производителя смартфонов в мире выросла на 7,9% до 15 млрд долларов. Чистая прибыль снизилась лишь на 0,7%, до 870 млн долларов.
Вероятно, котировки компании в ближайшее время продолжат снижаться, если не появится какого-либо позитива о росте показателей. Американское правительство в прошлом году подписало лишь промежуточные соглашения о смягчении торговой войны, до завершения конфликта еще далеко и не только Xiaomi может попасть под удар в ближайшее время. Из-за экономического кризиса власти США хотят оказывать поддержку своим компаниям и снизить влияние конкурентов.
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