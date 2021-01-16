После падения курса биткоина цена восстановилась до $40,1 тыс. за три дня. Откат к падению с $41950 до $30420 составил больше 80%. Цена в 2018 и 2019 годах перекрывала резкие падения на 62-76%, поэтому восстановление курса было ожидаемым.

Когда биткоин подешевел до $30420, на валютном рынке наблюдалось ралли доллара США. Он также как и основные валюты получал свою порцию новостей от внешних рынков и реагировал на них.

В понедельник, 11 января, при сохранении высокого спроса на криптовалюту покупатели отыграли больше 50% потерь. К пятнице они протестировали уровень $40 тыс. Рост пары BTC/USD сдерживался укреплением доллара. Главными факторами укрепления доллара на этой неделе по всему спектру рынка стали увеличение доходности казначейских облигаций США, бегство из рисковых активов и падение фондовых индексов по всему миру.

Биткоин черпал поддержку от бюджетного плана стимулирования экономики Дж. Байдена на сумму $1,9 трлн, а также заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла. Господин Пауэлл успокоил рынки обещанием продолжать мягкую денежно-кредитную политику, потому что экономика все еще нуждается в поддержке.

На первый план опять вышла пандемия COVID-19, массовая вакцинация и локдауны. Поскольку криптовалюта является спекулятивным активом, то она тоже реагировала на динамику курса доллара.

Вакцинация проводится медленнее, чем ожидалось, и перспектива более строгих блокировок во Франции и Германии становится реальностью, а возобновление случаев заболевания COVID-19 в Китае негативно повлияли на настроения рынка. Италия сообщила, что продлевает локдаун до конца марта. Германия также рассматривает вопрос ужесточения карантинных ограничений.

Негатива еврозоне и единой валюте (корреляция с биткоином за 180 дней составляет 0.83) добавил политический кризис в Италии. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци в среду вывел свою партию Italia Viva из правящей коалиции страны из-за спора по поводу экономической реакции правительства на пандемию коронавируса.

Покупатели не смогли удержать восходящий тренд. В пятницу на американской сессии биткоин подешевел на 13,4%, до $34408. Цена восстановилась до $37669, но чаша весов начинает склоняться на сторону продавцов.

Неужели в 2021 году сработает сценарий 2018 года?

Стоит отметить, что период 2020 — 2021 гг. отличается от 2017 — 2018 гг. тем, что сегодня на рынке присутствуют институциональные участники рынка. Спрос на биткоин сохраняется высокий. Компания GrayScale опять открылись для новых инвесторов. В среду они купили 2170 биткойнов и сейчас у них активы составляют 608 810 биткоинов ($22,2 млрд).

Розничные игроки тоже проявляют высокую активность на рынке. PayPal зафиксировал 11 января суточный объем торговли криптовалютой в сумме $242,5 млн.

Братья Уинклвоссы допустили выход кастодиального подразделения биржи Gemini Trust Co. на публичный рынок. Кроме того, они анонсировали выпуск собственной платежной карты с кешбеком до 3% в биткоине или другой криптовалюте, который автоматически зачисляется на баланс пользователя на бирже.

Британская инвестиционная компания Ruffer Investment инвестировала в биткоин 500 млн фунтов стерлингов. Джонатан Раффер заявил, что новая криптовалюта — это развивающееся средство сбережения.

Данные Google Trends показывают, что интерес к биткоину ежедневно растет. С 12 декабря 2020 года по 16 января 2021 года показатель запросов «Bitcoin» вырос почти в 4,5. Но пока максимальное значение по запросам приходится на 23 декабря 2017 года.

Спрос на биткоин сохраняется высокий. Это видно, как покупатели выкупают падения. Но и продавцы не дремлют. Считаю, что эта неделя очень важна для биткоина и альткоинов. Цены на альктоины не растут без него. Если стоимость биткоина обрушится, то альктоины подешевеют сильнее к доллару США.

Корреляция 2020 года с 2017 годом составляет 0,88 (за 365 дней, биткоин торгуется без выходных, сравнение день с днем). Без фиксации шкалы времени корреляция с 2017 годом составляет 0,97. Показатель корреляции показывает, что движение цены в 2020 году совпадает с 2017 годом на 88%.

Чтобы отменить сценарий 2018 года, когда рынок упал до 6 тыс. (минимум 6 февраля, —70%), покупателям нужно закрыть неделю выше 38 тыс. и потом удерживать цену около 40 тыс. до конца января. Это позволит индикаторам разгрузиться и подготовиться к новому ралли. Если майнеры не будут сбрасывать биткоин в больших количествах, то задача выполнимая.

В случае пробоя уровня $30 тысяч «медвежьи» настроения заметно усилятся. Слом бычьего тренда окажется под угрозой. Уверен, что инвесторы следят за GrayScale, Chinese Government, Block.One, Wrapped BTC и MicroStrategi. На 22 декабря у них было куплено 1 093 603 биткоинов. Пока крупные игроки не сбрасывают биткоин, он сильно не должен просесть.

Выводы для умных инвесторов:

Сегодня спрос на криптовалюты очень высокий. Все падения на 15-25% выкупаются. Если покупатели прорвутся через уровень $42 тысячи, то, по оценкам ИАЦ «Альпари», рост продолжится до $47 тысяч. Также не забываем про внешние факторы и динамику курса доллара.

Если индекс доллара усилится восходящую коррекцию до 91,92 (текущее значение 90,77), то продавцы могут обвалить цена на биткоин до 26,5 тыс. А тут все вспомнят за схлопнувшийся пузырь в 2018 году и начнут массово сливать криптовалюты опасаясь обвала на 70%.

В итоге на этой панике покупатели сами себя и закопают. Так что следите за действиями владельцев кошельков больше 1000 BTC. Если по ним нет движения, то можно оставаться в длинной позиции в течение полугода.