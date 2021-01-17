Рубль ведет себя так, как будто в один момент изменилось все: нефть устойчиво пошла вверх, коронавирус оказался побежден, потребители стали тратить, не глядя, банки заработали сверхприбыль, а экономика опередила Китай по темпам роста. Но все, кроме нефти, пока остается в области радужных фантазий инвесторов, что и видно по котировкам. За вторую неделю января доллар потерял в цене 1%, евро упал на 1,7% в парах с рублем. В моменте, сейчас, рубль выглядит перекупленным, и вот почему. Биткоин идет верным курсом: корреляция пугает, но перспективы ясны

Во-первых, Минфин дал совершенно однозначные сигналы о том, что покупки валюты будут, и они окажутся значительными. Для рубля это минус, который проигнорировали сейчас, но в будущем его придется учесть. Во-вторых, доллар на мировой арене довольно силен, и пока это не нашло отражения в котировках рублевых пар. В-третьих, инфляция в России росла в декабре очень быстрыми темпами, продолжает делать это сейчас и, вероятно, будет активно подниматься в феврале, после чего ее рост приостановится. Разгон инфляции всегда давил на рубль, но сейчас этот фактор как будто не работает.

Это очень похоже на представление желаемого вместо действительного. Сильный рубль в условиях довольно шаткого состояния российской экономики как минимум бесполезен, как максимум вреден. Чуть позже рынок выровняет сам себя, но сейчас важно увидеть эти иллюзии и не поддаться им.

Нефть дорогая в январе в сравнении с самой собой же, безусловно, поддерживает «россиянина», но невооруженным глазом видно, что и в сырье скопилось слишком много неподтвержденных фактами ожиданий. Сейчас баррель плавно корректируется до $55,60 Brent, каждый технический уровень поддержки поддается неохотно, но продуктивно было бы отойти к $54,50-55, чтобы вернутся к покупкам с новыми силами. Это помогло бы и рублю тоже.

На новой неделе основное событие — инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Вполне можно допустить, что сразу после официального вступления в должность Байден прояснит и свою позицию в отношении России и так довольно прохладную. Рубль санкций не боится, он в них живет много лет, но новых упоминаний об этом не хотелось бы — снижение курса может быть резким и эмоциональным, как и последующий отскок.

Пока рынок уверен в эффективности вакцинации, нефти вокруг $55-57 за баррель Brent и готовности мировых экономик стимулировать все вокруг, рублю мало что угрожает всерьез.

Вероятно, на новой неделе января доллар останется в рамках 73-75 руб., хотя его более здоровая цена составила бы 76-77 руб. Евро удержится в границах 89-91 руб., чуть ниже, чем привычно, но такова волатильность.