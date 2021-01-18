В пятницу Европейский фондовый рынок в пятницу снизился, серия четырёх недель роста подряд прекратилась. По итогам недели общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,8%. Европейские индексы продемонстрировали отрицательную динамику за неделю: британский FTSE 100 —2,1%, немецкий DAX —1,8%, CAC —1,8%.

Опасения усилились после появления информации, что некоторые европейские страны получат меньше доз вакцины, чем ожидалось, так как американская фармацевтическая компания Pfizer замедлила поставки вакцины, разработанной вместе с германской BioNTech. Канцлер Германии Меркель призвала к "очень быстрым действиям" для борьбы с распространением коронавируса, так как в стране наблюдается рекордное число смертей от COVID. Франция сообщила, что она усилит контроль на границе с понедельника.

В пятницу инвесторы США взвешивали план по восстановлению экономики США избранного президента Джо Байдена, квартальные результаты крупных американских банков и неоднозначные макроэкономические данные.

Динамика американских индексов за неделю была положительной: DOW —0,91%, S&P —1,48%, Nasdaq-1,54%.

Предстоящая неделя будет насыщенной на события.

На среду, 20 января запланирована инаугурация избранного президента США Джо Байдена, она состоится в Вашингтоне. Власти опасаются очередной волны беспорядков, а инвесторы будут внимательно следить за любыми нестандартными ситуациями.

Также на неделе с 19 может к работе после каникул возвращается Сенат. После того как палата представителей утвердила второй импичмент Трампу, вопрос вынесения окончательного решения по этому вопросу принадлежит им.

В понедельник состоится встреча Еврогруппы.

В четверг в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии, а затем состоится пресс-конференция Банка Японии. Также в четверг в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по основной процентной ставке. В 13:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ.

В понедельник Китай заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал.Во вторник Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за январь, а Германия представит предварительные данные по ВВП. В среду еврозона опубликует индекс потребительских цен за декабрь. В пятницу страны еврозоны опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за январь.

В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикациюиндекса ведущих индикаторов за декабрь в четверг. В пятницу США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за январь.

Среди интересных отчетов стоит выделить Goldman Sachs, Netflix, Bank of America, Morgan Stanley, Intel, United Airlines, Procter & Gamble, IBM, UnitedHealth.