Уже с конца прошлого года отмечаю спокойствие на рынках. Оно выражается и в низкой волатильности цен, и в размеренных экспертных комментариях и обсуждениях. На рынках обманчивая предсказуемость. А рыночная цикличность такова, что, привыкнув к сложившимся трендам, мы неожиданно получаем их смену. Растущее направление сменяется падающим, низкая волатильность — высокой.

И, думается, биржевая индустрия на новом распутье или переломе.

Начать можно с доллара. Казалось бы, долларов эмитировано так много, что их удешевление гарантировано. Но излишняя денежная масса поглощается фондовым рынком. Как только последний для поддержания котировок начинает требовать больше долларов, чем их выпускается в данный момент, ослабление меняется укреплением. Что мы и наблюдаем с начала января. Не думаю, что укрепление уже окончилось.

Пока наступление доллара с наибольшей очевидностью тянет вниз золото и серебро. Как и неделю назад, считаю, что их антиралли продолжится.

И к этой отрицательной динамике, похоже, подключается нефть. Шансы на удешевление выше, чем на продолжение движения вверх или консолидацию.

Создающаяся воронка вряд ли оставит в стороне и долговые рынки. Доходности гособлигаций США в январе уже поднялись (для 10-леток — с 0,9-0,95% годовых до 1,1-1,15%) и, вероятно, еще поднимутся. С небольшой задержкой та же динамика наблюдается в российских ОФЗ. Акции и в США, и у нас пока устойчивы, но не считал бы эту устойчивость перспективной. Хотя рисков для отечественного рынка вижу больше, чем американского.

Рубль в рамках приведенной логики способен потерять поддержку. Пара USD/RUB, предположительно, нащупала дно своего последнего снижения вблизи 73 единиц. И теперь ее ожидаемые значения сместились к 75 или выше. Стратегически оцениваю рубль как дешевую валюту, риски ослабления которой уже во основном в котировках. Поэтому не жду для него значимых потерь, а его возможную коррекцию считаю более-менее локальной.

В остальном, возможно, проявляю излишнюю осторожность. Возможно, денежно-кредитные стимулы и отступление пандемии коронавируса (общемировая заболеваемость растет, но замедляющимися темпами) дадут рынкам новый благотворный импульс. Однако, по-моему, и для акций и облигаций, и для нефти, и драгметаллов конъюнктура на сегодня всё еще настолько хороша, что даже ее сохранение на фоне упавшего на пару процентов за год мирового ВВП — крайне энергоемкая задача.

Нынешнее состояние рынков — побочный эффект колоссальных усилий множества стран по восстановлению своих экономик. Предположим, восстановление будет происходить в дальнейшем. Но слабо верю, что оно, как это было в 4 квартале, будет сопровождаться опережающей динамикой рынков.