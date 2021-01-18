Чего ждать от рынка
В пятницу наметилась некоторая коррекция вниз по индексу РТС, высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе. Активность покупателей на рынках акций в целом немного сократилась в преддверии длительных выходных в США (сегодня День М. Л. Кинга мл., торги не проводятся), а также сохранения рисков для экономики, связанных с ограничительными мерами в связи с пандемией CPVID-19. В итоге фиксация прибыли заметным образом затронула бумаги Новатэка (NVTK, —4.2%), Магнита (MGNT, —3.0%), Сбербанка (SBER, —2.6%). Тем временем Роснефть (ROSN) подорожала на 2.0% на фоне сообщений о переговорах с крупными мировыми нефтетрейдерами об участии в проекте освоения Арктики.
Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции Ленэнерго (LSNG) подорожали на 26.6%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) — на 9.9%, Кузбасской топливной компании (KBTK) — на 9.4%. Тем временем привилегированные акции Казаньоргсинтеза (KZOSP) подешевели на 13.0%, обыкновенные акции Куйбышевазота (KAZT) — на 6.6%.
Фондовые индексы США понизились на 0.6% — 0.9%, сегодня торги в США не проводятся по случаю Дня Мартина Лютера Кинга мл. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.
В краткосрочной перспективе возможно углубление коррекции вниз с выходом к уровню 1450 пунктов по индексу РТС. Внешний фон к открытию торгов выглядит скорее неблагоприятным для российского рынка акций — наблюдается коррекция вниз по ценам на энергоносители, укрепление доллара США к корзине мировых валют снижает сравнительную привлекательность развивающихся рынков. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль вслед за индексом доллара (DXY).
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