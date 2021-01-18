Инвесторы оценивали план по восстановлению экономики США Джо Байдена, квартальные результаты крупных американских банков и неоднозначные макроэкономические данные. Плюс неопределённости рынкам добавляли длинные выходные в США и возвращение А. Навального 17 января.

В понедельник, 18 января, на торгах в Азии доллар торгуется в плюсе против основных валют. Нефть подешевела до $54,54. На форекс за 1 доллар дают 73,68 руб. Немного странно видеть курс на таком уровне после задержания Алексея Навального в московском аэропорту «Шереметьево» поле его возвращения из Берлина. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения определит суд. До решения суда он останется под стражей. США и Евросоюз резко высказались в адрес властей России после его задержания.

Учитывая, что цена на нефть снижается, возросли риски введения новых санкций против России, с открытия ожидается рост пары доллар/рубль к отметке 74,50 руб. По крайней мере, открытие рынка покажет, волнует инвесторов задержание Навального или нет. К тому же сегодня в США национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга. Объемы на американской сессии будут снижены, поэтому на рублевые пары будут оказывать новости о коронавирусе и Навальном.

Рынок акций РФ завершил пятницу снижением на фоне ослабления рубля и снижения цен на нефть. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3450,95 пункта (-1,14%), индекс РТС — 1474,28 пункта (-1,75%).

Появились первые признаки глобальной коррекции. Достаточно индексу МосБиржи закрепиться ниже 3415 пунктов, его падение ускорится на фоне фиксации прибыли по длинным позициям в акциях. Так как после задержания А. Навального по рублю ожидается ослабление к иностранным валютам, то по индексу Мосбиржи можно рассмотреть падение до 3420 пунктов.

По индексу РТС поддержка находится на уровне 1460 пунктов. Если торги в Европе откроются ростом по индексу доллару, а падение цен на нефть ускорится, то индекс РТС двинется к уровню 1435.