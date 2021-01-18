Сегодня неоднозначный внешний фон для торгов на отечественном. Инвесторов настораживает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире.

В пятницу европейские площадки завершили торги падением фондовых индексов. Эффект от обещанных новым президентом США Джо Байденом финансовых стимулов уже учтен рынком, в то время как правительства вынуждены ужесточать меры по борьбе с коронавирусом на фоне сокращения поставок вакцины от Pfizer.

По итогам дня британский FTSE100 потерял 0,97%, отступив до 6735,71 п. Французский CAC40 опустился на 1,22%, до 5611,69 п. Германский DAX упал на 1,44%, до 13787,73 п. Сводный европейский Индекс STOXX 600 стал легче на 1,00% и завершил день на уровне 407,86 п.

Американские фондовые индексы закрылись в красной зоне на фоне негативной динамики цен на нефть, снижения розничных продаж в декабре и квартальных результатов JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. S&P 500 снизился на 0,72%, до 3768,25 п., Dow Jones Industrial Average упал на 0,57%, до 30814,26 п., а NASDAQ Composite потерял 0,87% и опустился до отметки 12998,5 п.

В пятницу российский рынок завершил в минусе. Индекс МосБиржи снизился на 1,14%, до 3450,95 п., Индекс РТС упал на 1,75%, до 1474,28 п. Среди ликвидных бумаг основную сессию наибольшим ростом отметили TCS (+8,70%), HeadHunter (+3,03%) и Globaltrans (+2,04%). В аутсайдеры к концу дня вышли «НОВАТЭК» (-3,76%), «Магнит» (-3,21%) и «Татнефть» (-3,08%). Инвесторам, которые фокусируются на российском рынке, рекомендуем присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды».

Сегодня к 8:19 мск фьючерсы на S&P 500 растут на 0,22%, фьючерсы на немецкий DAX падают на 0,12%. Также отмечу сохраняющуюся тенденцию на укрепление американского доллара. Индекс DXY приближается к отметке 91 и находится на максимальной за последние четыре недели отметке. К 7:52 мск мартовские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,87% и находятся у отметки $54,63, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,76%, на уровне $52,02.

Сегодня не ожидается значимой макроэкономической статистики, но стоит отметить опубликованные данные по Китаю. ВВП Китая вырос на 6,5% г/г, тогда как аналитики предсказывали увеличение на 6,1% г/г. Объем промышленного производства в Китае в декабре вырос на 7,3% г/г, тогда как аналитики ожидали увеличение на 6,9% г/г. Оба показателя оказались лучше ожиданий, что позитивно для мировой экономики. Торги американскими акциями сегодня не проводятся — в США празднуется день Мартина Лютера Кинга.

В календаре корпоративных событий четверга значится публикация финансовой отчетности Petropavlovsk по МСФО за четвертый квартал 2020 года.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи находится рядом с верхней границей восходящего канала. Покупки у верхней границы канала довольно рискованны. Формирование длинных позиций лучше всего осуществлять от уровней 3315,76 и 3224,42.