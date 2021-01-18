В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать влияние на настроения инвесторов.

Так, инвесторы продолжат следить за ситуацией с распространением коронавируса. Ухудшение ситуации с пандемией и продление карантинных ограничений в некоторых странах, а также сохранение рисков их ужесточения, вызывают опасения относительно восстановления мировой экономики, что оказывает давление на широкий спектр активов, несмотря стартовавшую вакцинацию в различных странах.

Плюс к этому, инвесторы будут оценивать влияние нового пакета помощи американской экономике объемом 1,9 трлн долларов. Несмотря на то, что данный план является позитивным фактором и должен поддержать ее восстановление, инвесторы опасаются, что он будет способствовать росту инфляции, что в долгосрочном плане может привести к необходимости более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Из макроэкономической статистики в рамках предстоящей недели выделим данные по индексам потребительских цен в Еврозоне и Великобритании, а также предварительным индексам деловой активности в производстве и сфере услуг европейских стран и США. Влияние результатов предстоящего заседания ЕЦБ, скорее всего, локализуется в динамике единой европейской валюты. Плюс к этому, внимание инвесторов сфокусируется на сезоне отчетностей компаний в США — публикуемые цифры могут оказывать существенное влияние как на отдельные бумаги и сектора, так и на рынки в целом.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как негативные. В Азии ведущие площадки падают в пределах 1,8%, исключение составляет рынок в Китае (+0,9%), где покупки преобладают на фоне хорошей статистики по ВВП страны за 4 кв. и промышленному производству в декабре. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,2%. На рынке энергоносителей продолжается коррекционное снижение, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,7%, торгуясь в районе 54,7 доллара за баррель. Отметим, что в ходе сегодняшних торгов ожидаем пониженной активности игроков, что связано с выходным в США, где сегодня отмечают День Мартина Лютера Кинга.

На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских активах, что приведет к дальнейшему отступлению индекса МосБиржи и выходу вниз из диапазона 3450-3500 пунктов, в котором он провел всю предыдущую неделю. В ходе торгов давление на российский рынок сохранится, в результате чего он сделает еще один шаг к отметке 3400 пунктов. Отметим, что на неделе ожидаем достижения индексом МосБиржи данной отметки на сохранении коррекционных настроений на мировых площадках.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Сохранение коррекционных настроений на рынке энергоносителей и снижение валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле, что позволит паре доллар/рубль уже на старте торгов отыграть часть потерь предыдущей недели и выйти в район 74 рублей. В дальнейшем тенденция к снижению рубля сохранится, в результате чего американская валюта закрепится в верхней половине диапазона 73-75 рублей. Отметим, что в рамках предстоящей недели доллар может достигнуть верхней границы данного коридора. При этом сдерживающим фактором выступит подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 января.