Китай вновь удивляет своим устойчивым ростом

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. В основном, можно говорить о положительном влиянии китайской статистики. ВВП КНР вырос в IV квартале на 6,5% при ожиданиях 6,1%. Благодаря данным из КНР растут котировки промышленных металлов. Нефть, напротив, выражает опасения рынка по поводу текущего состояния спроса из-за повсеместных карантинных мер, включая китайские ограничения, которые охватывают 28 млн человек. Валюты сырьевой группы незначительно слабеют. Однако предстоящий день вряд ли подарить высокую волатильность, так как в США выходной по случаю Дня Мартина Лютера Кинга. Ждём от российского рынка нейтральную динамику на старте дня, хотя успехи китайской экономики могут вдохновить российских инвесторов на покупки.

Итоги предыдущей недели

По итогам недели индекс МосБиржи снизился с 3454,82 п. до 3450,95 п., а РТС поднялся с 1466,50 п. до 1474,28 п. Пара EUR-USD упала с $1,2223 до $1,2078. USD-RUB упала с 74,16 до 73,65, а EUR-RUB с 90,60 до 88,92. Нефть Brent снизилась с $55,35 до $55,10 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1835,40 до $1829,90 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1182,11 тонн до 1177,63 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 3824,68 п. до 3768,25 п.

Прошедшая неделя оказалась весьма беспокойной. Избранный президент США Джо Байден озвучил план очередного пакета «Спасения Америки» на $1,9 трлн. Однако рынки отреагировали ростом тревожности, так как остался открытым вопрос о том, кто будет финансировать столь высокие бюджетные расходы. В феврале от новой администрации ждут ещё одного пакета, но инвесторы пока не испытывают положительных эмоций, так как ФРС хранит молчание по поводу расширения количественной программы. В итоге, мы наблюдаем рост доходностей по казначейским обязательствам США и попытки доллара укрепиться на фоне выхода инвесторов из риска. Уходящий президент США Дональд Трамп получил очередное голосование по импичменту в палате представителей, но сенат не проявляет должного энтузиазма по данному вопросу. Тем не менее, Трампа уже отключили от Twitter и других соц. сетей, что инвесторы встретили распродажами соответствующих бумаг. Российский рынок многократно пытался закрепиться выше отметки 3500 пунктов по индексу МосБиржи, но неизменно откатывался вниз. Соответственно, растёт вероятность более глубокой коррекции, тем более, что нефть этому явно способствует. Расширение карантинных зон в Китае вновь намекает на спад спроса, да и в Европе не торопятся отказываться от ограничений. Вакцина от Pfizer против COVID-19 приносит всё больше негативных новостей о побочных эффектах, что может в какой-то момент поставить под вопрос её применение в отдельных странах. Впереди новая неделя тревог и, скорее всего, они продолжат подпитываться событиями пандемии.

События предстоящей недели

В США отмечают в понедельник День Мартина Лютера Кинга. Китай начнёт неделю с публикации оценки ВВП за IV квартал. Ожидается, что темпы годового прироста составят 6,1% против 4,9% в предыдущем квартале. Далее ещё один блок статистики. Ожидается, что промышленность КНР снизила темпы роста в декабре до 6,9% с 7,0% в ноябре, а вот розничные продажи ускорили рост до 5,5% с 5,0% в ноябре. Вечером выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли.

Во вторник стоит обратить внимание на германские индексы текущих экономических условий и экономических настроений (ZEW) На вечер важной статистики нет. В России Группа «Эталон» опубликует операционные результаты за IV квартал.

Народный Банк Китая в среду примет решение по ставкам. В Великобритании выйдет оценка инфляции. Ожидается, что в декабре она ускорилась до 0,5% с 0,3% в ноябре. В еврозоне в этот день также уточнят инфляцию, но ожидается, что оценка её на уровне —0,3% останется без изменений. В США вечером выйдет индекс рынка жилья от NAHB. Банк Канады примет решение по ставке и, скорее всего, оставит её на уровне 0,25%. Вечером состоится инаугурация президента США. В России «Детский Мир» покажет операционные результаты за 2020 год.

Ночью в четверг API сообщит данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Япония сообщит данные по внешней торговле за декабрь. Ожидается, что экспорт увеличится на 2,4%, а импорт упадёт на 14%. Банк Японии сообщит своё решение по ставке и количественным программам, которые могут быть расширены на фоне усиления дефляции. Австралия может сообщить о снижении безработицы до 6,7% в декабре с ноябрьских 6,8%. Главным событием в Европе станет заседание ЕЦБ и возможные планы по расширению количественных мер. Вечером в США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ожидается рост до 12,0 п. с 11,1 п. в декабре). Также выйдет отчёт по новым строительствам и разрешениям на них за декабрь. В России «Алроса» поделится операционными результатами за прошедший год.

Новая Зеландия в пятницу может сообщить об ускорении инфляции до 1,7% в IV квартале с 1,4% в предыдущие три месяца. В Японии, напротив индекс базовых цен мог ускорить годовое падение до —1,1% в декабре с —0,9% в ноябре. Также в этот день публикуются предварительные индексы деловой активности за январь по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны может упасть до 47,9 п. с 49,1 п. в декабре. В Великобритании сводный индикатор мог остаться на уровне 50,7 п. Розничные продажи в Великобритании могли вырасти за декабрь на 0,9%. В США индексы деловой активности могли снизиться по сравнению с декабрём, но продолжат указывать на рост. В США также выйдет отчёт по продажам на вторичном рынке жилья. Отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов перенесён на пятницу в связи с выходным в понедельник и днём вступления в должность президента Байдена в среду. Закроет пятницу отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России X5 Retail Group и НЛМК поделятся операционными результатами за прошедший год.

Китай вновь удивляет своим устойчивым ростом

ВВП Китая вырос в IV квартале на 6,5% в годовом выражении, что заметно лучше прогнозов. Промышленное производство в декабре повысилось на 7,3% при ожиданиях замедления роста до 6,9%. Темпы роста розничных продаж замедлились до 4,6% при ожиданиях роста до 5,5%. Китайский рынок отреагировал на данные позитивно, игнорируя очередной отзыв экспортных лицензий для поставок телекоммуникационной Huawei со стороны уходящей администрации Дональда Трампа. Впрочем, у новой администрации Джо Байдена также есть свои внешние планы. Reuters пишет, что Джо Байден планирует отозвать разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL, который будет доставлять канадскую нефть. Индекс доллара продолжил свой рост в начале новой недели. Его значение повышалось на 0,08% до 90,85 п. Однако это не относилось к иене, которая укрепилась до 103,7 за доллар, оказывая дополнительное давление на рынок акций. Промышленное производство в Японии сократилось за ноябрь на 1,5%.

Повсеместные карантины давят на нефть

Нефть продолжает снижаться, после пиковых значений на прошлой неделе. Рост заболеваемости COVID-19 не прекращается. В Китае охват карантинных мер был увеличен за прошлую неделю в четыре раза до 28 млн человек. В Европе многие страны продлили действие ограничительных мер. Более того, компания по вакцинации может оказаться под вопросом на фоне многочисленных новостей о побочных эффектах вакцины Pfizer и BioNTech. Французская Le Monde пишет о том, что на европейских чиновников оказывалось давление с целью скорейшего одобрения вакцины, хотя при сертификации обнаружилось множество несоответствий. Дополнительное давление на нефть оказывает рост буровой активности в США. По данным Baker Hughes, число активных буровых в США выросло за прошлую неделю на 12 штук до 275 единиц. Это уже восьмая подряд неделя роста показателя.