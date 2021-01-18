Окончание первой недели года для рубля оказалось смазанным. Хорошая динамика в середине недели (USD/RUB протестировал 73.1, EUR/RUB — 89.0) в дальнейшем сменилась коррекционной динамикой, способной продолжиться в ближайшие дни. Помимо внутриполитических новостей в России (задержание А.Навального) внимание мирового инвестиционного сообщества к перспективам доллара заметно выросло за прошедшие выходные.

Формально бюджетные инициативы Дж.Байдена по наращиванию стимулов для экономики США, обсуждение которых начнется после его инаугурации 20 января, способно оказать давление на доллар и поддержать альтернативные валюты и рисковые активы. Однако «больше долларовой ликвидности» в моменте не эквивалентно «больше рисковых позиций вне зоны доллара». Рост инфляционных ожиданий и базовых ставок усиливает временное преимущество американской валюты на фоне вероятной смены «долларового курса» Минфина США после утверждения Дж.Йеллен главой ведомства.

О формальной смене курса, возможно, и не будет заявлено при новом руководстве, однако амплитуда колебаний американской валюты неизбежно вырастет (индекс доллара DXY прибавил 0.6% до 90.8 п с конца четверга). Последнее обстоятельство крайне важно в свете стремительного увеличения коротких позиций против доллара и казначейских облигаций.

Более дорогой доллар спровоцировал коррекцию сырьевых котировок (Brent $55/барр., —2.5%), что на текущей неделе может остаться незамеченным в преддверии налоговых выплат и вероятного увеличения продаж со стороны экспортеров. Однако в совокупности с внутриполитическими новостями, способными перерасти во внешнеполитические вызовы, нисходящее движение сырьевых котировок, по нашему мнению, будет крайне интересно для пар USD/RUB (73.6, +0.6%) и EUR/RUB (89.0, б.и.) в обозримом будущем.