Главные вопросы года на валютном рынке будут неизбежно касаться американского доллара. Экономическая и внешняя политика Вашингтона загоняет национальную валюту в ловушку девальвации. Конечно, в период пандемии можно многое списать, но мир не обязан платить за дисбалансы в экономике США.

Осторожно, доллар! Почему не стоит играть на его усилении

Фактически, рынок начал задавать вопросы о том, кто заплатит за этот праздник экономического стимулирования.

Сценарии для доллара

Данный вопрос возникает на фоне упорного молчания представителей ФРС о возможном расширении количественной программы. На сегодняшний день ежемесячно регулятор покупает казначейские обязательства и ипотечные облигации на $120 млрд, что явно недостаточно для финансирования будущих фискальных мер.

На фоне роста доходностей казначейских обязательств доллар смог показать укрепление, но неизбежно вернётся на траекторию слабости, если в ФРС заговорят об увеличении количественных стимулов. Поэтому в текущем году мы видим вероятность слабого доллара выше, чем вероятность его укрепления.

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Достаточно вспомнить об истории «Северного потока-2», который до сих пор остаётся недостроенным, а Берлин упорно сопротивляется навязываемым поставкам американского СПГ.

В Брюсселе остались весьма недовольны тем, что США вернули санкции против Ирана, игнорируя позицию Евросоюза. В Еврокомиссии подготовили проект защиты европейских компаний от санкций третьих стран, а также меры по усилению позиций евро в мировой торговле.

По сути, роль доллара пока сохраняется благодаря Китаю, который использует американскую валюту в торговых расчётах. Если же Пекин начнёт отходить от доллара, то процесс примет необратимый характер.

Что все это значит для рубля

Для рубля подобные процессы скорее являются позитивными. Планы Европы по снижению роли доллара и защите своих компаний от американских рестрикций также облегчат работу отечественным корпорациям.

Перевод международных платежей в евро позволит не заботиться о контроле Минфина США, да и сам рубль станет более устойчивым.

Естественно, что слабость американской валюты уже транслируется в ряде активов, а при дальнейшем ослаблении долларовые цены усилят свой рост. Золото подорожало в долларах США на 20% за год и это далеко не предел. Даже нефть постепенно начинает реагировать на перспективы увеличения предложения долларов. Многие аналитики пророчат доллару потерю от 7% и более своего веса в текущем году. И надо заметить, что это далеко не предел. Вряд ли бюджетный дефицит США существенно сократится в ближайшие годы, а это означает, что вопросов к доллару не станет меньше.

По большому счёту, мы наблюдаем процесс переосмысления базовой валюты для оценки богатства.

Время покупать доллар. Почему?

Поэтому вопрос будущей валютной динамики больше интересен обычным гражданам.

На текущий момент мы лишь можем говорить о множестве факторов, указывающих на присутствие больших рисков глобальной переоценки веса доллара относительно других валют.

Мы называем текущий процесс «порчей» доллара, и США идут на неё вполне сознательно, как это происходило в 30-ые и 70-ые годы прошлого века.



