Слабое начало года как развенчание иллюзий
В пятницу российские гособлигации продолжили [пусть и с запозданием] следовать глобальному тренду роста доходностей и увеличения угла наклона процентных кривых. Доходность ОФЗ прибавила 2-4 бп в более коротких выпусках и до 8-10 бп в средней части кривой и в длине. Итого за первую неделю торгов кривая сдвинулась вверх на 5-10 бп и 17-22 бп, соответственно.
Тот факт, что в прошлом году Минфин успешно прошел исторический пик по объему внутренних заимствований не означает, что для сегмента ОФЗ наступили легкие времена. В начале 2021 года ключевой темой на мировых рынках стала “рефляция” длинных процентных ставок, в России – разгон инфляции (4.9%) ощутимо выше цели ЦБ (4%). И это еще геополитические заголовки оставались до сих пор спокойными. Инвесторам и Минфину предстоит заново искать баланс интересов в условиях высокой неопределенности и волатильности.
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