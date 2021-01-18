В пятницу российские гособлигации продолжили [пусть и с запозданием] следовать глобальному тренду роста доходностей и увеличения угла наклона процентных кривых. Доходность ОФЗ прибавила 2-4 бп в более коротких выпусках и до 8-10 бп в средней части кривой и в длине. Итого за первую неделю торгов кривая сдвинулась вверх на 5-10 бп и 17-22 бп, соответственно.

Тот факт, что в прошлом году Минфин успешно прошел исторический пик по объему внутренних заимствований не означает, что для сегмента ОФЗ наступили легкие времена. В начале 2021 года ключевой темой на мировых рынках стала “рефляция” длинных процентных ставок, в России – разгон инфляции (4.9%) ощутимо выше цели ЦБ (4%). И это еще геополитические заголовки оставались до сих пор спокойными. Инвесторам и Минфину предстоит заново искать баланс интересов в условиях высокой неопределенности и волатильности.



