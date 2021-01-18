Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,4%, реагируя на негативную динамику американских фондовых индексов в ходе сессии 15 января, а также на падающую нефть. Торговая активность слабая, поскольку в Штатах национальный праздник День Мартина Лютера Кинга и фондовые биржи закрыты.

Инвесторы отрицательно отреагировали на данные о реальных розничных продажах в США, упавших за декабрь на 1%. Хотя розничные продажи падают три месяца подряд, по итогам года они повысились на 1,6% г/г, что соответствует среднему уровню роста этого показателя.

Анонсированный Байденом пакет стимулирующих мер сигнализирует об отсутствии новых значимых драйверов роста для экономики США. Прямые выплаты гражданам останутся на уровне $2000. Позитивным фактором я считаю наличие в программе мер по поддержке бизнеса, однако объем этой помощи, заложенный на уровне $50 млрд, недостаточен. В то же время в результате принятия новой программы поддержки экономики американский госдолг в ближайшие месяцы увеличится еще на 11%, что транслируется в снижение оценочной требуемой доходности вложений и рост спроса на качество.

Позитивным фактором для рынка стали данные о динамике китайского ВВП, увеличившегося по итогам 2020-го на 2,9%. В четвертом квартале показатель поднялся на 6,5%, вернувшись к докризисным темпам роста после падения на 6,8% в первом квартале. Базовый сценарий на текущий год предполагает рост ВВП Китая на 5%.

Среди лидеров снижения из-за неблагоприятного новостного фона сегодня Газпром. По данным ФТС, доходы корпорации от экспорта за январь-ноябрь упали на 41,8% г/г, до $22,009 млрд. Физический экспорт газа снизился на 10,5%, до 178,4 млрд куб.м. Впрочем, в текущем месяце цены на газ в регионах, куда поставляет свою продукцию Газпром, активно восстанавливаются.

Акции TCS Group вновь в лидерах роста. Судя по динамике котировок, решение Олега Тинькова о конвертации акций холдинга и сокращении доли, принадлежащей его семье с 84% до 35%, привело к притоку средств крупных инвестиционных структур в акции банка. Их рост отражает долгосрочный потенциал повышения основных финансовых показателей группы, что усиливает краткосрочные риски вложения в данные бумаги.

Драйвером снижения для отечественных площадок выступает коррекция в ценах на нефть. Однако в последние кварталы рынок неоднократно демонстрировал способность абсорбировать различные шоки. С учетом краткосрочных технических факторов я считаю более вероятным возвращение российских фондовых индексов в зеленый сектор по итогам торгов. Ориентир для индекса Мосбиржи на закрытие: 3425-3535 пунктов, прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,50-74,5 и 89,25-90,30 соответственно.



