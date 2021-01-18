По данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья завершил 2020 г. активным ростом (+5,2% г./г. в декабре против —0,4% г./г. в ноябре). В итоге за год он достиг 206 млрд долл., сократившись на 4,9% в сравнении с 2019 г. Основными факторами, способствовавшими активизации импорта в последние месяцы (в т.ч. и в декабре), были инвестиционные товары и фармацевтическая продукция (импорт в декабре вырос в основном за счет только этих двух позиций).

Улучшение в этих сегментах неудивительно: повышенный спрос на фармпродукцию, скорее всего, продиктован продолжением второй волны коронавируса, тогда как восстановление инвестиционного спроса может быть результатом нескольких процессов: 1) к концу прошлого года ускорилось исполнение инвестиционной части расходов бюджета, 2) компании начали постепенно «размораживать» свои инвестиционные программы на фоне того, что вторая волна не обернулась локдауном и/или чередой кризисных явлений.

Как мы уже отмечали ранее, в наступающем году мы ждем активного роста импорта. Его часть, ориентированная на внутренний потребительский спрос, будет подстегиваться восстановлением потребительских расходов и сохранением относительно высоких темпов роста кредитования домохозяйств, тогда как инвестиционный сегмент (бюджет и квазигосударственный сегмент) будет подпитывать импорт машин и оборудования. Напомним, что бюджетная политика в 2021 г. останется стимулирующей с заметным акцентом на инвестиции (дефицит Федерального бюджета запланирован на уровне 2,8 трлн руб.). По итогам 2021 г. мы ожидаем роста импорта товаров и услуг на 1,5% г./г. в реальном выражении (за 2020 г. мы оцениваем его падение в 15% г./г.). При этом мы полагаем, что его рост в долларах может достигнуть двузначных значений.