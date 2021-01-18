В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр TCS Group (+3,66%) и котировки En+ Group (+2,77%). Обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 0,75%. В лидерах снижения были котировки М. Видео (-2,27%), которые корректировались после уверенного повышения в конце прошлой недели, и акции Селигдара (-1,57%).

Обыкновенные акции Ростелекома в условиях потери импульса к росту рисковых активов, судя по всему, взяли на себя защитную роль и восстанавливаются от района локальной поддержки 98 руб. В целом бумаги, хотя и не показывают склонности к сильному повышению, до преодоления 97 руб. смотрятся достаточно уверенно и вполне могут пойти на штурм 100 руб. с перспективой возвращения к августу прошлого года 101,79 руб. На данный момент представляется оправданным сохранять акции в портфеле в качестве консервативной инвестиции.



