Уже невооруженным глазом заметно, что мировые рынки постепенно входят в коррекционную фазу. Тут сказываются и коронавирусные проблемы: Европа ушла в затяжные локдауны, растет заболеваемость в США и в Азии.  

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Ловушка девальвации: почему слабый доллар неизбежен

А также проблемы с дальнейшим монетарным стимулированием экономики со стороны ведущих центробанков, все больше сомнений в эффективности этих мер и необходимости расширения стимулирования.  

Начал расти американский доллар, который активно укрепляется по индексу, DXY уже подходит к уровню 91. Все эти риски отражаются на российском рубле, который в понедельник стал активно снижаться против доллара США. 

Время покупать доллар. Почему?

Помимо этих глобальных факторов для рубля дополнительным негативом является рост политических рисков. История с возвращением и арестом Навального повышает шансы на введение дополнительных санкций против нашей страны со стороны Европейского Союза и США.  

Две опции являются самыми опасными для инвесторов – это запрет на покупку российского госдолга и отключение российских банков от SWIFT.  Эти угрозы будут давить на инвесторов и на рубль.  

Осторожно, доллар! Почему не стоит играть на его усилении

Пока пара доллар-рубль будет стремиться к прошлогодним максимумам в районе 82. Дальше многое будет зависеть от конкретных решений властей в ЕС и США, а также от действий наших монетарных властей.