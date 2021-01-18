Уже невооруженным глазом заметно, что мировые рынки постепенно входят в коррекционную фазу. Тут сказываются и коронавирусные проблемы: Европа ушла в затяжные локдауны, растет заболеваемость в США и в Азии.

Ловушка девальвации: почему слабый доллар неизбежен

Начал расти американский доллар, который активно укрепляется по индексу, DXY уже подходит к уровню 91. Все эти риски отражаются на российском рубле, который в понедельник стал активно снижаться против доллара США.

Время покупать доллар. Почему?

Две опции являются самыми опасными для инвесторов – это запрет на покупку российского госдолга и отключение российских банков от SWIFT. Эти угрозы будут давить на инвесторов и на рубль.

Осторожно, доллар! Почему не стоит играть на его усилении



