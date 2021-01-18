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2021
https://1prime.ru/experts/20210118/832831147.html
Навальный помог доллару: теперь валюта вырвется к прошлогодним максимумам
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Уже невооруженным глазом заметно, что мировые рынки постепенно входят в коррекционную фазу. Тут сказываются и коронавирусные проблемы: Европа ушла в затяжные локдауны, растет... ПРАЙМ, 18.01.2021
мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Олег Богданов
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Уже невооруженным глазом заметно, что мировые рынки постепенно входят в коррекционную фазу. Тут сказываются и коронавирусные проблемы: Европа ушла в затяжные локдауны, растет заболеваемость в США и в Азии.
А также проблемы с дальнейшим монетарным стимулированием экономики со стороны ведущих центробанков, все больше сомнений в эффективности этих мер и необходимости расширения стимулирования.
Начал расти американский доллар, который активно укрепляется по индексу, DXY уже подходит к уровню 91. Все эти риски отражаются на российском рубле, который в понедельник стал активно снижаться против доллара США.
Помимо этих глобальных факторов для рубля дополнительным негативом является рост политических рисков. История с возвращением и арестом Навального повышает шансы на введение дополнительных санкций против нашей страны со стороны Европейского Союза и США.
Две опции являются самыми опасными для инвесторов – это запрет на покупку российского госдолга и отключение российских банков от SWIFT. Эти угрозы будут давить на инвесторов и на рубль.
Пока пара доллар-рубль будет стремиться к прошлогодним максимумам в районе 82. Дальше многое будет зависеть от конкретных решений властей в ЕС и США, а также от действий наших монетарных властей.
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