Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль показал кратковременный восходящий импульс в рамках коррекции, но затем вернулся к снижению, обновив недельный минимум к доллару.

Мировые площадки и нефтяные цены в начале дня сдали позиции, после чего перешли к консолидации, предпринимая коррекционные попытки. На фоне информации о перебоях в поставках вакцины и фактах неудачных результатов ее применения тяжелая ситуация с пандемией во многих крупных странах вызывает опасения более глубокого и продолжительного экономического кризиса.

Тем не менее рынки удержались от более серьезных потерь благодаря превысившим ожидания данным по ВВП и объему промышленного производства Китая, опубликованных в начале дня.

Развивающиеся валюты в понедельник демонстрируют синхронное снижение, многие несут ощутимые потери. Правда, после старта российской сессии некоторые представители сектора стали корректироваться.

Российский долговой рынок сохраняет устойчивую нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается седьмую сессию подряд, обновив девятимесячный минимум.

Дополнительным негативом для всех рублевых активов выступает локальная напряженность геополитического фона.

Нефть быстро вернулась к росту

В начале дня нефтяные цены находились под давлением, но утром стали восстанавливаться. После нашего открытия котировки испытали кратковременное снижение, после чего ускорили рост. К текущему моменту произошел откат, сейчас Brent торгуется с незначительным изменением около отметки $54,8.

Нефть пока успешно противостоит ухудшению ситуации на других площадках, хотя оно вызвано негативом, связанным с пандемией, который в первую очередь способен навредить нефтяному спросу. Рост доллара также не особо пугает участников рынка нефти, как и быстрое увеличение количества активных буровых установок в США.

Доллар продолжает укрепляться

Американская валюта в понедельник продолжила развивать восходящее движение предыдущей сессии. В результате индекс доллара (DXY) обновил месячный максимум, откатившись к текущему моменту в рамках коррекции. Сейчас DXY прибавляет 0,1% немного ниже уровня 91 п.

Европейская валюта остается под давлением, предпринимая коррекционные попытки. Пара EUR/USD периодически обновляет месячный минимум, теряя сейчас 0,1% около отметки 1,207.

Техническая картина

Пара USD/RUB вернулась в середину диапазона консолидации 73,00–75,30. Ближайшей целью восходящего движения и промежуточным сопротивлением может выступить уровень 75 руб. До закрытия часовой свечки за пределами данного коридора более вероятно сохранение разнонаправленной динамики.