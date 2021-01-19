В деловую прессу просочились детали проекта, с помощью которого Еврокомиссия планирует вывести финансовую систему ЕС из-под доминирующего влияния США и долларовой системы расчетов. Суть сводится к тому, чтобы создать автономную инфраструктуру, защищенную от возможных новых санкций со стороны Вашингтона.

Своя платежная система

В частности, Брюссель планирует построить альтернативу системе SWIFT, которая на сегодняшний момент является основной сетью передачи данных в трансграничных расчетах между банками.

Акцент на SWIFT сделан не случайно. В ноябре 2018 года правительству США удалось продавить решение об отключении от данной системы Ирана, несмотря на то, что штаб-квартира организации и большая часть ее серверов находится внутри Европы.

Брюссель был против иранской блокировки, но ему пришлось подчиниться.

Россию отключают от системы SWIFT. Что это значит?

В проекте ЕС по созданию «новой SWIFT» ничего не говорится о России, однако предполагается, что следующей целью для санкций Вашингтона станет именно она.

Ключевой проблемой евровалюты, по мысли Брюсселя, является то, что почти все виды сырья, включая европейскую Brent, торгуются вне ЕС и строго в долларах США.

Исключение – рынок газа, где у европейцев сильные позиции благодаря торговой площадке в Амстердаме.

Чтобы голландский хаб и дальше наращивал объемы, сокращая зависимость ЕС от нефтедолларов (следуя логике еврочиновников), нужно защищать своих ключевых поставщиков газа, в том числе Россию с ее двумя «Северными потоками».

Почему успех во многом зависит от сближения европейцев с Россией

Кстати, следующим шагом этой многоходовой конструкции предполагается развитие внутреннего рынка экологически чистого водородного топлива, которое опять же производится из природного газа.

Поэтому негласно России и в далеком будущем отведена важная роль.

Какой будет собственная европейская SWIFT, пока можно лишь догадываться, но практически наверняка будет изучен российский опыт, которая создала собственную систему межбанковских расчетов еще в 2019 году. На ее основе работает СБП (Система быстрых переводов), которая неплохо себя показала в период пандемии и локдаунов. Система совершает переводы между банками в режиме 24/7 напрямую через серверы ЦБ.

Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

Это сигнал к тому, что зависимость Европы от американской инфраструктуры уже постепенно снижается.

В Еврокомиссии полагают, что схожим образом им удастся разъединить инфраструктуру клиринга на континенте и за его пределами. Euroclear и Clearstream (два главных в ЕС депозитария ценных бумаг) не раз подвергались судебному преследованию со стороны США. Брюссель хочет сделать так, чтобы американское правосудие не было способно дотянуться до ключевых европейских активов, среди которых, к слову, свыше 12 триллионов евро госдолга стран ЕС.

Основным препятствием здесь является то, что после ухода Британии из Евросоюза часть ключевой инфраструктуры осталась в Англии, в то время как влияние американских инвестбанков, работающих с европейскими ценными бумагами, резко выросло: они всем составом из Лондона перебрались в Париж и Франкфурт.

И как еврочиновники будут решать эту проблему, не понятно.

Непреодолимая несвобода

В целом план Европы по отвязке от американской инфраструктуры выглядит технично и вполне реализуемо.

Но вот что касается независимости по отношению к доллару в целом, то это чистой воды фантастика. Валюта США была и остается главным инструментом для инвесторов. Не только в расчетах с нефтью и металлами, но и в части финансирования любых инноваций.

Ловушка девальвации: почему слабый доллар неизбежен

Это фундаментальное свойство доллара. Он является частью англосаксонского мира, обслуживая самое крупное сообщество предпринимателей и инвесторов в странах с самыми гибкими законами.

Евро – это валюта франко-германской системы: более линейной, строгой, перфекционистской. Он удобен для управления производственными процессами, но не для того, чтобы совершать быстрые вложения с высоким риском.

И поэтому евро в объеме привлеченных капиталов всегда будет на шаг позади доллара, как бы Брюссель не старался это исправить.



