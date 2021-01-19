В Китае, второй по величине экономике мира, в 2020 году зарегистрирован рост ВВП на 2,3%, сообщило в понедельник Национальное статистическое бюро. Это самый низкий рост за более чем четыре десятилетия. Произошло значительное падение показателя с 6% в 2019 году, хотя динамика роста в четвертом квартале была сильнее, чем предполагал консенсус-прогноз. В последнем квартале 2020 года рост составил 6,5% (год к году) против 4,9% в третьем квартале, и 3,2% во втором.

Очевидно, что на динамику показателя всё большее влияние оказывают розничные продажи (внутренний спрос). В четвертом квартале продажи выросли на 4,9% в годовом исчислении. Онлайн-продажи в 2020 году выросли на 15% и теперь составляют четверть от общего объема розничных продаж, по сравнению с 4% и в 2019 году.

Китай – единственная крупная экономика, которая, как ожидается, избежит рецессии в 2020 году. Ей удалось относительно быстро оправиться от кризиса, вызванного коронавирусом.

Считаем, что благодаря эффекту низкой базы и опережающим ожидания темпам восстановления экономики, рост ВВП может достичь 7% в 2021 г. Это ниже прогноза Международного валютного фонда (7,9 %), однако скорректировать его оптимистичный прогноз могут ограничения в отношения крупных китайских корпораций и низкий темп восстановления внешнего спроса на продукцию из КНР.



