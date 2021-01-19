В понедельник торги на российском рынке акций прошли преимущественно без заметных движений. Снижение активности нерезидентов из-за выходного в США определило консолидационный характер движения по фондовым индексам как на развивающихся рынках в целом, так и в РФ. В итоге ВТБ (VTBR) подешевел на 1.5%, Алроса (ALRS) – на 0.9%, Полюс (PLZL) – на 0.8%. Тем временем в плюсе закрылись Газпром (GAZP, +1.0%), Яндекс (YNDX, +0.9%), Роснефть (ROSN, +0.9%). Кроме того, возможно, наметился переток капитала из обыкновенных (SNGS, —1.7%) в привилегированные (SNGSP, +1.1%) акции Сургутнефтегаза – дивидендная доходность по последним может оказаться заметно выше за счет прибыли от переоценки валютных активов по итогам прошедшего года.

Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, не сложилось единой динамики цен. Южуралникель (UNKL) вырос на 22.4%, Центральный телеграф (CNTL) – на 13.3%, Варьеганнеффтегаз (VJGZ) – на 9.9%. Тем временем обыкновенные акции Ленэнерго (LSNG) подешевели на 9.1%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 5.8%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 4.4%.

В США в понедельник торги не проводились по случаю Дня Мартина Лютера Кинга мл. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Участники рынка, вероятно, ожидают, что сегодняшнее выступление кандидата на пост главы Казначейства США Дж. Йеллен поможет убедить конгрессменов в необходимости принятия нового пакета мер поддержки экономики, анонсированного Дж. Байденом. Кроме того, на сегодня запланирована публикация финансовой отчетности Bank of America (14:45 мск) и Goldman Sachs (15:30 мск). На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне общего восстановления «спроса на риск».



